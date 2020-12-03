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Şırnaklı öğrenciler, ateş ölçümü yapabilen sensörlü dezenfektan cihazı üretti

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi öğrencileri, öğretmenler gözetiminde ateş ölçümü de yapan sensörlü dezenfektan cihazı üretti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Aralık 2020 Perşembe 14:26
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Şırnaklı öğrenciler, ateş ölçümü yapabilen sensörlü dezenfektan cihazı üretti

ŞIRNAK - Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek sensörlü dezenfektan üreten öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Mobilya Bölümü, Motor Bölümü, Elektrik-Elektronik Bölümü ve Güvenlik Sistemleri Bölüm atölyelerini gezen Vali Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ve Okul Müdürü Mehmet Bulut’tan yapılan eğitim-öğretim ve üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Vali Pehlivan, ateş ölçerli, sensörlü dezenfektan ve masa, dolap, pano gibi ürünler ürettikleri için öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. Okulda üretilen ateş ölçümü de yapan sensörlü dezenfektan için birçok ilden sipariş alındığını söyleyen Vali Pehlivan, "Gençlerimizin öğretmenleriyle birlikte üretmiş olduğu ve özellikle de bu pandemi döneminde geçerlilik arz eden ürünlerini yakından müşahede ettik. 560 öğrencimizin olduğu ve 5 bölümümüzün yer aldığı okulumuzda her geçen gün güzel çalışmalar ortaya konulmasının mutluluğunu, memnuniyetini hep beraber yaşadık. Bu vesileyle de arkadaşlarımızın kendi tasarlayıp ürettikleri, aynı zamanda ateş ölçer özelliği bulunan temassız, sensörlü dezenfektan ürünlerini de görmüş olduk. Bu ürünün başından sonuna kadar tasarımını ve yapım işlerini kendileri gerçekleştirmiş. Hem ilimizdeki okullarımızdan hem de il dışındaki okullardan sipariş almaya da başlamışlar. Şu an 100’e yakın sipariş verilmiş durumda. Bir kısmı teslim edilmiş" dedi.

Meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin iş sorunu yaşamadığına dikkat çeken Vali Pehlivan, "Buradan mezun olanlar işsiz kalmıyor ve mezun olmalarından kısa bir süre sonra firmalarda istihdam ediliyorlar. Hatta okulda okurken kendilerine iş teklifleri geliyor. Bu da istihdama katkı anlamı taşıyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şırnaklı öğrencilerAteş ölçümü Yapabilen Sensörlü DezenfektanŞırnak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
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