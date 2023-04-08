Son test uçuşunu tamamlayan AC332 helikopteri, 24 adet sipariş aldı

İSTANBUL- AVIC tarafından açıklandığına göre, çok amaçlı 4 tonluk helikopter, 24 adetlik ilk siparişini de aldı. Bu siparişler, 18 helikopterin kesin alım anlaşması ile altı tanesinin de satın alma niyeti sözleşmesini kapsıyor. Helikopterler hava ulaştırma, acil tıbbi yardım, kurtarma, devriye gibi amaçlara dönük olarak ve diğer alanlarda kullanılacak.



En fazla 10 yolcu taşıyabilen helikopterin maksimum kalkış ağırlığı 3 bin 850 kilogram. Saatte en çok 260 kilometre hızla gidebilen helikopterin 693 kilometrelik uçuş menzili var. AC332, 4 bin 500 metre yükseklikten kalkabiliyor ve 6 bin metreye kadar yükseliyor. Bu sınırlar çerçevesinde yüksek platolarda hava taşıması, arama ve kurtarma, tıbbi yardım gereklerini karşılayabiliyor. Geliştiricisi, helikopterin tip onay belgesini muhtemelen 2025 yılında elde edeceğini belirtti.

HABER: METE YILMAZ