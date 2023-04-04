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Sosyal Medya Hesapları Tehlikede Olabilir

Bitdefender Gelişmiş Tehdit Kontrolü (ATC) ekibinde bulunan araştırmacılar, sosyal medya hesaplarını ele geçiren yeni bir kötü amaçlı yazılım keşfetti.

04 Nisan 2023 Salı 21:08
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Sosyal Medya Hesapları Tehlikede Olabilir

Bitdefender Gelişmiş Tehdit Kontrolü ekibi tarafından tespit edilen yeni kötü amaçlı yazılım S1deload Stealer’ın, 2022 yılının son 6 ayında 600’den fazla tekil kullanıcıyı etkilediği belirlendi. S1deload Stealer kötü amaçlı yazılımı bulaştırmak için genellikle oltalama yöntemiyle saldırılarını gerçekleştiren siber suçlular, yetişkinlere yönelik içerikler barındıran birden fazla arşiv dosyasını kullanıcılara gönderiyor veya indirmelerini sağlıyor. Kötü amaçlı içerikleri indiren kullanıcılar ise siber saldırganlarla baş başa kalıyor. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kötü amaçlı yazılımlardan korunmak ve çevrimiçi ortamda güvende kalmak isteyenler için 4 öneride bulunuyor.

1. Güvenilir olmayan kaynaklardan indirilen EXE dosyalarına tıklamayın. Kullanıcılar güvenilir olmayan kaynaklardan birden fazla dosya indirebiliyor. Güvenilir olmayan kaynaklardan indirilen EXE dosyalarına asla tıklamayın ve bu dosyaları cihazlarınıza yüklemeyin.

2. Çok faktörlü kimlik doğrulama kullanın. Cihazlarınızı ve hesaplarınızı korumak ve güvende tutmak istiyorsanız mutlaka iki faktörlü kimlik doğrulamayı aktif hale getirmeniz gerekiyor. Her hesap için farklı ve güçlü parolalar seçmeye de özen göstermelisiniz.

3. Sosyal medya platformlarındaki şüpheli linklere tıklamayın. Sosyal medya platformlarında çekiliş yapmak veya cezbedici içeriklerle insanların dikkatini çekmek zor değil. Siber saldırganlar da kullanıcıları kandırmak için bu tarz birçok yöntemi uyguluyor. Güvende kalmak istiyorsanız kaynağına güvenmediğiniz linklere tıklamayın ve şüpheli platformlardan indirdiğiniz dosyaları cihazınıza yüklemeyin. Size direkt mesaj yoluyla gönderilmiş mesajlardaki linklere karşı temkinli olun.

4. Güvenilir ve zengin koruma özellikleri barındıran antivirüs çözümleri kullanmalısınız. Kötü amaçlı saldırılardan korunmak için çok kapsamlı ve zengin içeriklere sahip Bitdefender Total Security gibi ödüllü bir güvenlik çözümünden faydalanmak, tüm cihazlarınızda kötü amaçlı yazılımlara karşı yüksek koruma sağlar ve sizleri çevrimiçi ortamda korur.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya Hesapları Tehlikede Olabilir
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