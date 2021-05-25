Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1451
ALTIN
508.517
DOLAR
8.3972
STERLİN
11.8871
EURO
10.2892
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak
35 Akademik personel alınacak
35 Akademik personel alınacak
Mesire yeri kiraya verilecek
Mesire yeri kiraya verilecek
Sözleşmeli personel alınacak
Sözleşmeli personel alınacak

Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak

Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
25 Mayıs 2021 Salı 12:11
0 Okunma
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak

İSTANBUL

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilmek üzere sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre bir sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi  ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/ e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın YDS’deki karşılığının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katına kadar aday 30 Haziran 2021 tarihinde saat 10:30’ da gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak.

Sınav başvuruları, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 18:00’de sona erecek.

Türk Akreditasyon Kurumunun ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 25.05.2021 12:13
Anahtar Kelimeler:
SözleşmeliBilişimPersonelTürk Akreditasyon KurumuYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi Türkiye'de uygulanmayacak
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi Türkiye'de uygulanmayacak
10 milyar dolarlık teleskop, evrendeki ilk yıldızları inceleyecek
10 milyar dolarlık teleskop, evrendeki ilk yıldızları inceleyecek
WhatsApp’ın uzattığı süre bitiyor…
WhatsApp’ın uzattığı süre bitiyor…
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans