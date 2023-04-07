Space X, NASA'nın Kuzey Amerika üzerinde "hava kirliliği kontrolü" yapacak cihazını fırlattı

Ankara

Space.com sitesinin haberine göre, TEMPO cihazını da taşıyan SpaceX'in Falcon 9 roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan yerel saatle 12.30'da fırlatıldı.

TEMPO cihazı, roket üzerindeki "Intelsat 40e" iletişim uydusuna bağlı ekvator üzerinde sabit bir yörüngeye gönderildi. Cihaz yörüngeye tam olarak yerleştikten sonra Kuzey Amerika kıtası üzerinde hava kirliliği kontrolü yapacak.

NASA'nın Langley Araştırma Merkezi'ndeki TEMPO'nun proje yöneticisi Kevin Daugherty, "TEMPO, Porto Riko'dan Kanada'ya kadar Kuzey Amerika'nın tamamında gündüzleri saat başı hava kalitesini ölçecek." dedi.

Daugherty, "(TEMPO'nun) NASA'ya toplam maliyetinin yaklaşık 210 milyon dolar" olduğunu dile getirdi.

TEMPO'nun, alt troposferdeki ozon ve nitrojen dioksit dahil önemli hava kirleticilerinin seviyesi tespit emek için ultraviyole ve yakın kızılötesi ışık spektrumlarını ölçeceği belirtiliyor.