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SpaceX Starship için yarın fırlatma denemesi, 17 Nisan'da da uçuş testi gerçekleştirecek

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starship uzay aracı için yarın fırlatma denemesi, bu ayın üçüncü haftasında da uçuş testi gerçekleştirecek.

11 Nisan 2023 Salı 16:23
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SpaceX Starship için yarın fırlatma denemesi, 17 Nisan'da da uçuş testi gerçekleştirecek

NEW YORK AA- SpaceX'in sahibi Elon Musk,Twitter'dan yaptığı duyuruda, "Starship lansmanının, nisan ayının üçüncü haftasının sonlarına doğru yapılması bekleniyor." ifadesine yer verdi.

Space.com'a göre de ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Starship'in uçuş testi için 17 Nisan tarihini işaret ederken, SpaceX'e henüz bir fırlatma lisansı verilmediğini belirtti.

Musk'ın firması bir yandan ilk yörünge test uçuşu için yasal onay beklerken, roketin hazır olduğu konusunda güven vermek için yarın, Texas Bocha Chica tesislerinde son bir fırlatma denemesi gerçekleştirecek.

Fırlatma provasının sorunsuz geçmesi durumunda, SpaceX'in gerekli lisanslarını alması ve yaklaşık bir hafta sonra ilk entegre uçuş testini gerçekleştirmesi bekleniyor.

Elon Musk 9 Nisan'da, "Starship lansman için hazır. Uçuş onayı bekliyor." paylaşımında bulunmuştu.

Starship'in motorlarının son kez deneneceği yarınki testin rampa üzerinde yapılması, 17 Nisan'daki ilk uçuş testinde ise uzay aracının bir süre havalandıktan sonra Hawaii Adaları'nın kuzeyindeki okyanus rampasına dikey olarak indirilmesi planlanıyor.

Starship projesi

1960'lı yılların sonlarında eski Sovyetler Birliği tarafından Ay'a gönderilmesi planlanan ve 30 motora sahip N1 roket projesi, dört deneme sonucunda da başarısız olmuş ve iptal edilmişti.

NASA, Artemis programı çerçevesinde, astronotları Ay yüzeyine göndermek için Starship roketinin farklı bir versiyonunu geliştirmesi için SpaceX ile anlaşma imzalamıştı.

Elon Musk, daha yüksek teknolojiye sahip 33 motorlu Starship'i, uzaya uydu ve insan göndermek amacıyla kullanmayı hedeflediğini bildirmişti.

Test sonucunun yetkililer tarafından yeterli bulunması halinde Starship, uzaya ilk seferini yaparak dünyanın en güçlü roketi unvanını elde edecek.

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Anahtar Kelimeler:
SpaceX Starship
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