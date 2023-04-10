Star Wars Jedi: Survivor - Son Oynanış Fragmanı

İSTANBUL- 28 Nisan 2023’te PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC platformlarında çıkışını gerçekleştirecek olan ve Respawn Entertainment, EA ve Lucasfilm Games ortaklığında geliştirilen Star Wars Jedi: Survivor’dan aksiyon dolu, oyuncuları heyecan içinde bırakan bir oynanış fragmanı yayınlandı.

Star Wars Jedi: Survivor, 2019 yılında çıkan ve büyük övgüler alan Star Wars Jedi: Fallen Order’ın devam oyunu. Jedi Şövalyesi Cal Kestis’in İmparatorluk’un karanlık güçlerine karşı savaşacağı oyun, oyuncuları yepyeni düşmanlar, mekanlar ve Cal Kestis’e yardımcı olacak karakterlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

HABER: METE YILMAZ