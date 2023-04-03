SYNCED, Bu Yaz PC’ye Geliyor

İSTANBUL- Yayıncı Level Infinite ve geliştirici NExT Studios, co-op tabanlı çevrimiçi aksiyon oyunu SYNCED'in bu yaz PC için çıkacağını duyurdu. Ayrıca oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına geleceği ve bu platformlar için çıkış tarihlerinin yakında açıklanacağı da belirtildi. Nefes kesen PvE ve PvP modlarına sahip olan SYNCED, oyuncuların en büyük düşmanlarını, en büyük güçlerine dönüştürebilmelerini sağlayarak aksiyon türüne yeni bir soluk getirecek. Steam üzerinden de tamamen Türkçe ve ücretsiz olarak oynanabilecek.

HABER: BÜLENT ÇAMCI