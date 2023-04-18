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TCL’in yenilikçi klimaları Türkiye’de

Daha önce akıllı telefon, televizyon, robot süpürge ve hava temizleyici gibi ürünleri Bilkom güvencesiyle Türkiye’de satışa sunulan TCL’in tescilli FreshIN+ temiz hava sistemine sahip akıllı klimaları da Bilkom portföyüne eklendi.

18 Nisan 2023 Salı 11:02
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TCL’in yenilikçi klimaları Türkiye’de

İSTANBUL- TCL’in üstün performans ve verimlilik sunan TCL Taze Hava Teknolojisi ile ortamın havasını temizleyen ve A+++ enerji verimliliğine sahip C-Fresh klima serisi; FreshIN+ teknolojisi, saatte 60 metreküpe kadar taze hava sağlayan hava motoru, sıcaklık dengeleme özelliği ve yüksek verimli hava temizliği için 4 farklı katmandan oluşan Quadrupuri filtreleri ile akıllı ve sağlıklı hava yönetim sistemi sunuyor. TCL C-Fresh serisi klimaların akıllı invertör bobinleri, üfleme sıcaklığını 30 saniyede 18℃'ye soğutarak ve 60 saniyede 40℃'ye kadar ısıtarak ayarlanan sıcaklığa daha hızlı ulaşılmasını sağlıyor ve sıcaklığın ± 0.5℃ hassasiyetle sabit tutulmasına yardımcı oluyor. Klima böylece yüzde 60’a varan enerji verimliliği sağlarken hareketli alt kanat ile Coanda etkisinde 360° üfleme yaparak havanın odadaki en uzak noktasına kadar ulaşmasına imkan veriyor.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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