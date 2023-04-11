TEI'nin havacılık motorları, yeni mobil üniteyle Doğu Anadolu'da yüksek irtifada test edilebilecek

ESKİŞEHİR AA- TEI'nin 8 metre eni, 14 metre uzunluğundaki motor test bremzesi, modüler yapısıyla bir günde kurulabiliyor.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, AA muhabirine, motor test bremzelerinin motorun bağlanarak bütün özelliklerinin test edilebildiği sistemler olduğunu söyledi.Motor güçlerinin artmasıyla testleri için devasa binaların ve büyük sistemlerin gerektiğini anlatan Akşit, "Burada en büyük zorluklardan birisi motoru gerçek bir uçağa takıp gökyüzüyle buluşturmadan yüksek irtifa şartlarında test edebilmektir. Farklı şartlarda test edilmesi gerekiyor ki uçuştaki en kötü şartlarda bile motorun davranışından ve sorunsuz uçabileceğinden emin olalım." diye konuştu.

"Tasarımının tamamı TEI'ye ait"

Mahmut Faruk Akşit, TEI olarak mühendisliklerine güvenerek bütün motor test bremzesini tırlara yüklenebilecek şekilde modüler olarak böldüklerini belirterek, şunları aktardı:

"3-4 konteyner olacak şekilde bölerek, tamamen modüler bir motor test bremzesi geliştirdik. Tasarımının tamamı TEI'ye ait. Yüksek irtifaya sahip, Türkiye'nin doğusundaki dağlarımıza bakıyoruz. Mesela Ağrı Dağı olabilir. Bizim geliştirdiğimiz mobil motor test bremzesini Ağrı Dağı'na götürüp kurarak test yaptığınızda aslında 17 bin ila 20 bin feette test gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu da gerçek uçuş şartlarına çok yakın oluyor. Bir aksilik olmazsa bu yıl içinde ilk testlerimizi Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek yerlerinde yapacağız."