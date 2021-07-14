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TEKNOFEST roket yarışmasının finalistleri belli oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:59
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TEKNOFEST roket yarışmasının finalistleri belli oldu

İSTANBUL - TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması finalistleri belli oldu. Pegasus ve Kuzgun roket takımları adını finale yazdırdı.

İlkokuldan lisansüstü ve mezun seviyesine kadar binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için 34 farklı kategoride düzenlenen TEKNOFEST 2021 (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) Teknoloji Yarışmalarına katıldı.

“BİRÇOK BÖLÜMDEN ÖĞRENCİLER VAR”

2018 yılında gerçekleştirilen ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST) yalnızca Mekatronik Bölümü öğrencilerinden oluşan ekiple katıldıkları bilgisini veren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Bu yıl kurulan takımlara birçok bölümden öğrenciler var. Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği Bölümlerinden bu işe ilgi duyan öğrencilerimizin kurduğu Pegasus ve Kuzgun Roket Takımları adını finale yazdırdı” diye konuştu.

Öğrencilerin proje üretmeye devam ettiklerini belirten Abdülkadir Gayretli açıklamasına şöyle devam etti:

“Teknoloji meraklılarından oluşturulmuş bir ekip olan takımın hedefleri ve amaçları doğrultusunda yeni ekip üyeleriyle, öğrencilerimiz projeler üretmeye devam ediyor. Ülkemizin havacılık konusundaki gelişmelerini örnek alarak bu gelişmelere biz de fayda sağlamayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz mekanik ve yazılım alanında aldığı bilgileri faydalı bir amaca çevirmek istiyor. Bu nedenden dolayı roket yarışmalarına katılıyorlar.”

“DERECE ELDE ETMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Öğrencilerin, 3 bin metre roket kategorisinde 2 farklı takım ile yarışmaya katıldığını söyleyen Abdülkadir Gayretli, “Ön Tasarım Raporu aşamasında 296 roket takımı arasından ‘Pegasus Roket Takımı’ 821 puanla 52. ‘Kuzgun Roket Takımı’ ise 801 puanla 78. Olarak bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı. Kritik Tasarım Raporu aşamasında da ‘Pegasus Roket Takımı’ 867 puan, ‘Kuzgun Roket Takımı’ da 883 puan alarak finale kalmayı hak kazandı. 2021 Teknofest Roket Yarışması’nda iki takımımız ile derece elde etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEKNOFEST Roket YarışmasıFinalistler
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