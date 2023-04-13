TEKNOFEST yarışmalarında yetişiyor

KOCAALİ AA- Bayraktar, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü içerindeki pistte Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl 5'incisi düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda finale kalan takımları ziyaret etti.

Yarışmacılarla sohbet eden Bayraktar, daha sonra bugünkü kategoride yarışmanın startını verdi.

Bayraktar, gazetecilere, TEKNOFEST'in ilk yarışmasıyla başladığını belirterek, "Adım adım şimdi bu heyecan, coşku artacak ve 27 Nisan'da da inşallah tüm milletimizle İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda buluşacak. Yarışma, Togg'un buraya gelmesiyle büyük bir anlam kazandı. Robotaksi yarışması, bizim ilk yıldan beri düzenlediğimiz yarışma. Giderek büyüyerek, gelişerek bugünlere geldi." diye konuştu.

Bilişim Vadisi'nin sponsorluğunda ve desteğiyle yapılan yarışmaya katılanların akıllı otonom sürüş teknolojileri üzerine çalıştığını dile getiren Bayraktar, "Bir anlamda geleceğin akıllı arabalarını yapacak genç kardeşlerimiz bu yarışmalardan yetişiyor." dedi.

Bayraktar, bunların çok hızlı arabalar olmadığını, daha akıllı arabalar olduğunu, özellikle bu yönlerin ortaya çıktığını belirterek, yarışan tüm takımlara başarılar diledi.

"TEKNOFEST beklediğimizden çok daha büyük bir toplumsal dip dalgaya dönüştü"

TEKNOFEST'in beklediklerinden çok daha büyük bir toplumsal dip dalgaya dönüştüğünü vurgulayan Bayraktar, bu yıl 1 milyon öğrencinin yarışmalara başvurduğunu söyledi.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun teslimat törenine katıldığını hatırlatan Bayraktar, "Orada da gördüklerimiz yine bizi gururlandırdı. Hem teçhizatından hem donanımdan radar sisteminden haberleşme sisteminden hem de üzerine koyabildiğimiz insansız platformlar açısından ülkemiz artık dünyada çığır açan, paradigma dönüştüren bir noktada. Bu sadece savunma sanayinde değil, teknolojinin diğer tüm sivil alanlarında da bunun gerçekleşeceğini, tüm dünyaya damgasına vuracak daha büyük işler yapılacağını bekliyoruz artık." ifadelerini kullandı.