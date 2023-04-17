Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.062,21
ALTIN
1.242,80
DOLAR
19,39
STERLİN
24,04
EURO
21,20
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Teknopark sayısını yapılan yatırımlarla 98’ye çıkarttık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2002’de 2 olan teknopark sayısını yapılan yatırımlarla 98’ye çıkardıklarını söyledi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 17:38
0 Okunma
Teknopark sayısını yapılan yatırımlarla 98’ye çıkarttık

ANKARA AA- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eğitim Teknolojileri Kuluçka Merkezinin, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için finansman, eğitim, mentorluk, işbirliği geliştirme ve yatırımcılarla buluşturma gibi hizmetleri sunacağını söyledi.

Varank, ODTÜ TEKNOKENT'te bulunan Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) ve Eğitim Teknolojileri Kuluçka Merkezlerinin açılış töreninde, merkezlerin Ankara Kalkınma Ajansı ile KOSGEB’in destekleriyle hayata geçirildiğini belirtti.

Programın yapıldığı binayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, ODTÜ TEKNOKENT ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezine (ETKİM) dönüştürdüklerini ifade eden Varank, "Eğitim, danışmanlık, mentorlük, ortak altyapılar, ofisler, ne ararsanız burada hizmet olarak mevcut. Dijital oyun, animasyon ve eğitim teknolojileri alanlarında girişimcilerimizin uğrak yeri olacağına inandığım merkezimiz, üniversitemize, Ankara’ya ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Varank, animasyon ve oyunun teknoloji dünyasının en hızlı gelişen alanlarından biri olduğunu belirterek, özellikle veri depolama ve bulut tabanlı teknolojilerde, sanal gerçeklik ve metaverse alanlarında yaşanan gelişmelerin oyun sektörünün gelişimini daha da hızlandıracağına vurgu yaptı.

Global oyun pazarının 200 milyar dolar, animasyon pazarının da 400 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştığını anlatan Varank, 2030 itibarıyla oyun pazarının 500 milyar dolar, animasyon pazarının da 600 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
2002de 2 Olan Teknopark Sayısını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asteks inovasyon ruhuyla müşterilerini yarının endüstrisine hazırlıyor
Asteks inovasyon ruhuyla müşterilerini yarının endüstrisine hazırlıyor
Akkuyu NGS'nı̇n 2’nci Ünitesi’nde İç Koruma Kabuğunun Dördüncü Katmanının Kurulumu Tamamlandı
Akkuyu NGS'nı̇n 2’nci Ünitesi’nde İç Koruma Kabuğunun Dördüncü Katmanının Kurulumu Tamamlandı
Musk'tan ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına tam erişim yetkisinin olduğu iddiası
Musk'tan ABD hükümetinin Twitter kullanıcılarının direkt mesajlarına tam erişim yetkisinin olduğu iddiası
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans