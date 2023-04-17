Teknopark sayısını yapılan yatırımlarla 98’ye çıkarttık

ANKARA AA- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eğitim Teknolojileri Kuluçka Merkezinin, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için finansman, eğitim, mentorluk, işbirliği geliştirme ve yatırımcılarla buluşturma gibi hizmetleri sunacağını söyledi.

Varank, ODTÜ TEKNOKENT'te bulunan Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) ve Eğitim Teknolojileri Kuluçka Merkezlerinin açılış töreninde, merkezlerin Ankara Kalkınma Ajansı ile KOSGEB’in destekleriyle hayata geçirildiğini belirtti.

Programın yapıldığı binayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, ODTÜ TEKNOKENT ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezine (ETKİM) dönüştürdüklerini ifade eden Varank, "Eğitim, danışmanlık, mentorlük, ortak altyapılar, ofisler, ne ararsanız burada hizmet olarak mevcut. Dijital oyun, animasyon ve eğitim teknolojileri alanlarında girişimcilerimizin uğrak yeri olacağına inandığım merkezimiz, üniversitemize, Ankara’ya ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Varank, animasyon ve oyunun teknoloji dünyasının en hızlı gelişen alanlarından biri olduğunu belirterek, özellikle veri depolama ve bulut tabanlı teknolojilerde, sanal gerçeklik ve metaverse alanlarında yaşanan gelişmelerin oyun sektörünün gelişimini daha da hızlandıracağına vurgu yaptı.

Global oyun pazarının 200 milyar dolar, animasyon pazarının da 400 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştığını anlatan Varank, 2030 itibarıyla oyun pazarının 500 milyar dolar, animasyon pazarının da 600 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğini bildirdi.