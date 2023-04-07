Tekrar olmaksızın herhangi bir alanı kaplama özelliği olan geometrik şekil bulundu

Ankara

CNN'in haberine göre, David Smith adındaki amatör bir matematikçi tarafından bulunan ve bilim insanları tarafından değerlendirilme sürecinde olan geometrik şeklin, tekrar eden bir desen oluşturmadan herhangi büyüklükteki bir alana döşenebilen tek şekil olma özelliği taşıdığı düşünülüyor.

Smith, fötr şapkayı anımsattığı için "The hat" (şapka) olarak adlandığı geometrik şekli araştırmaları sırasında şans eseri bulduğunu söyleyerek, buluşunu paylaştığı bilim insanlarının desen hakkında bilimsel makale yayımladıklarını kaydetti.

Smith'in buluşunu ilk paylaştığı Kanada'nın Waterloo Üniversitesinden Prof. Craig Kaplan, "Aslında bu çok basit bir poligon. Daha önce diğer matematikçiler tarafından benzer şekiller keşfedilmiş olabilir ancak bu desene özgü kabiliyet daha önce kimse tarafından denenmedi." ifadelerini kullandı.

Günümüzdeki birçok döşemenin, belli geometrik şekil veya aynı şekilden bir grubun bir yüzeyde tekrar etmesiyle periyodik bir desen oluşturduğunu vurgulayan uzmanlar, "The hat", herhangi bir alanı, tekrar etmeksizin ve boşluk bırakmadan döşenebilen bir desen olma özelliği taşıdığını belirtiyor.

1960'lı yıllara kadar matematikçiler tarafından periyodik olmayan bir şekil veya desen grubunun varlığının "imkansız" olduğunu düşünülürken, ilk etapta 20 bin 426 şekilden oluşan bir desenin bu özelliğe sahip olabileceği, daha sonra ise dönemin matematikçileri tarafında bu sayının 100’e kadar düşürüldüğü biliniyor. 1970'li yıllarda da Nobel Ödüllü Fizik Profesörü Roger Penrose aynı geometrik şekilden oluşan 6 kümeli bir desenin periyodik olmayan bir döşemede kullanılabileceğini bulmuştu.

Uzmanlar, yaklaşık 60 yıldır çözülemeyen bu geometri probleminin "The hat"in buluşuyla çözüme kavuşmuş olabileceği belirtiliyor.

"The hat" geometrik şeklinin bu özelliğin resmi kayıtlara girmesi için ABD'nin Arkansas Üniversitesinden yazılımcı Joseph Myers ve matematikçi Chaim Goodman-Strauss tarafından kaleme alınan bilimsel makalenin akran değerlendirmesi sürecini tamamlanması gerekiyor.

Stanford Üniversitesinden matematikçi Profesör Rafe Mazzeo, buluşun akran değerlendirme sürecini tamamlayarak kesinleşmesi durumunda, araştırma alanında büyük bir çığır açacağını söyleyerek "Döşemelerin fizik, kimya ve daha birçok alanda, örneğin kristallerin incelenmesinde birçok uygulaması var. Bu yeni keşif çarpıcı derecede basit bir örnek. Yeni periyodik olmayan döşemeler bulmak için bilinen standart bir teknik yoktu. Bu yüzden bu gerçekten yeni bir fikir içeriyor ve heyecan verici." ifadelerini kullandı.