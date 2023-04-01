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Togg, Ankara Söğütözü Deneyim Merkezi’ni açtı

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, İstanbul Zorlu Center’ın ardından Ankara Söğütözü’nde açtığı deneyim merkezinde de kullanıcılarla buluşmaya başladı. Deneyim merkezinin yanı sıra Togg teslimat ve servis noktaları da aynı alanda nisan ayında hizmete başlayacak.

01 Nisan 2023 Cumartesi 13:21
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Togg, Ankara Söğütözü Deneyim Merkezi’ni açtı

ANKARA- İlk akıllı cihazı T10X’i kullanıcılarla buluşturmak için gün sayan Togg, kullanıcılarla temas ettiği noktaların açılışına da hız verdi. Togg, İstanbul Zorlu Center’daki deneyim merkezinin ardından, Ankara Söğütözü’nde de kapsamlı bir deneyim merkezi açtı. Kullanıcılar, Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan Trugo ve mobilite deneyimini A noktasından B noktasına gitmekten öteye taşıyarak yeniden tanımlayan dijital platform Trumore için oluşturulan alanlarda Togg ekosistemini deneyimleyecek. 

Kullanıcılar, deneyim merkezindeki bilgilendirici videolar aracılığıyla hem Togg ekosistemini daha yakından tanıma fırsatı bulacak hem de T10X’i inceleyip, Trugo şarj ağı ve şarj deneyimi konusundaki detayları öğrenebilecek. Merkezde aynı zamanda Togg’un teknolojisini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını anlatan dijital sanat çalışmaları da kullanıcılarla buluşacak. Toplamda 4400 metrekarelik bir alanda Togg deneyim merkezinin yanı sıra teslimat ve servis noktaları da isan ayında kullanıcıların hizmetine sunulacak.

“Kullanıcılarımızı kapsamlı bir deneyim alanı bekliyor”

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, 2023 boyunca deneyim merkezlerinin sayısını sekizi mobil deneyim merkezi olmak üzere 18’e çıkaracaklarını belirterek şunları söyledi: “Kullanıcı odaklı bir marka olarak kullanıcılarımızla bir araya geldiğimiz temas noktalarını çok önemsiyoruz. Bugüne kadar İstanbul Zorlu Center’daki deneyim merkezimizde 7’den 70’e toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldik. Şimdi Ankara Söğütözü’nde açtığımız kapsamlı deneyim merkezimizde de yeni kullanıcılarımızla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Ankara’da sadece deneyim merkezimiz olmayacak, yakın zamanda teslimat ve servis noktalarımızı da açacağız. Kullanıcılarımıza daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için ülkemizin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdüreceğiz.”

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Teknoloji Markası ToggAnkara SöğütözüTogg CEOsu M. Gürcan Karakaş
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