TÜBİTAK, deprem bölgesindeki araştırmacılar için BİÇABA Programı'nı çağrıya açtı

Ankara

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde meydana gelen depremlerden etkilenen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle doktora sonrası araştırmacıların, kurumca yürütülen veya desteklenen araştırma projelerinde yer almalarını sağlamak için Birlikte Çalışıp Birlikte Başaracağız Programı'nı (BİÇABA) çağrıya açtıklarını bildirdi.

Mandal, AA muhabirine, TÜBİTAK BİÇABA Programı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, programın, depremlerin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerini kapsadığını söyledi.

"Bu illerde afetten doğrudan etkilenen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıların TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen üniversite ve sanayi kuruluşlarımızda yürütülen araştırma projelerinde yer almalarını sağlamak amacıyla BİÇABA Programı'nı çağrıya açtık." diyen Mandal, bu doğrultuda program başvurularının 3 aşamada olacağını aktardı.

Mandal, "'Proje Yürütücüsü Bilgi Girişi için 13 Şubat'ta başvurular alınmaya başlayacak ve 24 Şubat'ta bitecek. 'Öğrenci-Doktora Sonrası Araştırmacı Başvuruları' 1 Mart'ta başlayıp 10 Mart'ta sona erecek. Proje Yürütücüsü Değerlendirmesi için ise başvurular 15 Mart'ta alınmaya başlanacak ve 20 Mart'ta bitecek." diye konuştu.

Mandal, söz konusu projelerde Araştırma Destek Programları Proje Başvuru Sistemi, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı ve Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı kapsamında görev alan proje yürütücülerinin https://ebideb.tubitak.gov.tr üzerinden "BİÇABA-Proje Yürütücüsü Bilgi Girişi" programına girerek yürürlükte olan projelerine lisans, yüksek lisans, doktora veya doktora sonrası araştırmacı talebi yapabileceğini belirtti.