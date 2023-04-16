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Tunceli'de çocuklar teknoloji atölyelerinde geleceğe hazırlanıyor

Tunceli'de geçen yıl hizmete açılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören öğrenciler, çeşitli alanlarda aldıkları teorik ve uygulamalı derslerle geleceğe hazırlanıyor

16 Nisan 2023 Pazar 15:48
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Tunceli'de çocuklar teknoloji atölyelerinde geleceğe hazırlanıyor

TUNCELİ AA- Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle geçen sene Tunceli'de de kurulan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri'nde şu an 54 öğrenciye eğitim veriliyor.

Hafta sonları Tunceli Gençlik Merkezi'ndeki atölyelere gelen öğrenciler, 8 saat öğretmenlerin verdiği akademik ve uygulamalı derslere katılıyor.

Siber güvenlik ve yapay zeka konularında da eğitiliyorlar

Öğrenciler, eğitimler kapsamında üretim ve tasarım, robotik kodlama, elektronik programlama, nesnelerin interneti, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlarda çalışma yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, AA muhabirine, DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri'nin 2022'de kentte hizmet vermeye başladığını hatırlattı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin atölyelerdeki çalışmalara katıldığını belirten Ekinci, "Tasarım ve üretim, robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yazılım teknolojileri, siber güvenlik ve yapay zeka gibi eğitimler vermekteyiz." dedi.

Çocukların yaklaşık 3 yıl boyunca atölyelerde eğitim göreceğini dile getiren Ekinci, şöyle konuştu:

"Çocuklara 4'ü online, 7'si ise yüz yüze olacak şekilde 11 eğitim vereceğiz. Öğrencilerimiz atölyelere gelmeden önce online sınav başvurusu yaparak yazılı ve uygulamalı iki sınava tabi tutuldu. Sınavlarda başarılı olan öğrencileri atölyelerimize kaydettik, eğitim almaya hak kazandılar."

AA

Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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