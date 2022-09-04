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Türk Savunma Sanayii kabiliyetleri, MSPO 2022’de sergilenecek

Türk Savunma Sanayii Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük Askeri Fuarı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılıyor. Türkiye, MSPO 2022'ye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle 26 firma ile Lider Ülke olarak katılım sağlayacak.

04 Eylül 2022 Pazar 20:17
Türk Savunma Sanayii kabiliyetleri, MSPO 2022’de sergilenecek

POLONYA, (DHA)-

Bu yıl 30’uncusu yapılacak olan MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, dünyanın dört bir yanından ülkelerin savunma sanayileri ve üst düzey resmi delegasyonlarının katılımıyla 06-09 Eylül 2022 tarihleri arasında Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenecek. MSPO'ya 2013 yılında ‘Lider Ülke’ olarak katılan Türkiye, bu yıl ikinci kez Lider Ülke olarak katılacak. MSPO 2022 fuarında Türkiye ile Polonya ve Avrupa ülkeleri arasındaki savunma sanayi işbirliği potansiyelinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için zemin hazırlanması hedeflenmektedir.

“ÜRETİLEN SİSTEMLER, KATILIMCILARA SUNULACAK”

Fuar süresince Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, deniz sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri, başta Avrupa olmak üzere tüm katılımcıların beğenisine sunulacak. Fuar süresince Türk Resmi Heyeti, ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılacak diğer ülke heyetleri ile görüşmeler yapacak. Türkiye Milli Pavilyonu'nda, Polonya askeri yetkilileri başta olmak üzere fuar katılımcılarına Türk savunma sanayii ve ileri teknolojik yetenekleri hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

DHA

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