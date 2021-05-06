Türk şirket global domain devleriyle aynı listeye girdi

İSTANBUL - İnternet kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak internet sitelerinin alan adı (domain) ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Dünyada 360 milyonu geçen kayıtlı alan adı bulunurken, pazardaki Türk oyuncuların başarısı ise dikkat çekiyor.

Yerli alan adı şirketi Atak Domain, dünyaca ünlü araştırma şirketi Garner’ın sektörün öncü oyuncularını belirlediği ve 2021-2025 projeksiyonuna dair öngörüler paylaştığı Garner Insights MRV Nisan 2021 raporunda dünya devleriyle aynı listede yer aldı. Aynı zamanda GoDaddy ve Domain.com ile önümüzdeki 5 yılın en hızlı büyüme potansiyeli olan kuruluşları arasında da gösterildi.



“DÜNYA DEVLERİYLE ANILMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

Teknoloji sektörünün yanı sıra havacılık, finans, inşaat, makine endüstrisi gibi pek çok alanda yön gösteren ve saygın raporlamalar yapan bir araştırma şirketinin radarına girmenin tesadüf olmadığını belirten Atak Domain Genel Müdürü Bahaddin Yazıcı, “Domainnameapi.com markasıyla dünyada 175’ten fazla ülkede, 10 bini aşkın domain bayiliğine sahibiz. Küresel çapta hemen hemen tüm domain uzantıları için en iyi fiyatlar ile kayıt operasyonlarını sürdürüyoruz. Küresel pazarda 2 binden fazla alan adı kuruluşundan ayrışarak hızla büyümemizin en önemli sebebi ise sürekli yatırım yaptığımız entegrasyon teknolojileri ve müşteri öncelikli servis yaklaşımı. Atak Domain olarak Türkiye’deki döviz girdisine katkı sağlamaktan ve yerli bir teknoloji şirketi olarak dünya devleriyle birlikte anılmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

TÜM TEKNOLOJİLER TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR

Türkiye’nin pandemiyle hızlanan dijitalleşme rüzgarından en iyi faydalanan ülkelerden biri olduğuna da değinen Bahaddin Yazıcı, “Dünya devletlerinin ürettiği teknolojilerle yarışan tüm inovasyonlarını Kocaeli Üniversitesi Teknopark yerleşkesindeki Ar-Ge merkezimizde hayata geçiriyoruz. Garner’ın raporundaki öngörülerle örtüşen büyüme hedeflerine tahmin edilenden çok daha kısa bir sürede ulaşacağımıza inanıyoruz. Bugün domain satışına başlamak isteyen herkese, Türkçe dahil 10 farklı dil seçeneğiyle hizmet veriyor ve domainnameapi.com adresinden kolayca bayi hesabı oluşturmalarına imkan veriyoruz. Kendi internet sitesini kurmayı düşünen tüm işletmeleri de atakdomain.com üzerinden kolayca domain kaydedip, hazır internet sitesi ya da diğer hosting seçenekleri ve SSL ile dijitalleşmeye davet ediyoruz” diye konuştu.