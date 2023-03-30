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Türkiye'de Enerji Ve Üretim Sektörlerine Yönelik Siber Saldırılar Arttı!

Orta Doğu bölgesi, diğer bölgeler ile karşılaştırıldığında, fidye yazılımı saldırılarının öncelikli hedefi olmaya devam ediyor. Türkiye, 2022 yılı boyunca bina otomasyonu, enerji ve mühendislik dahil olmak üzere birçok sektörde engellenen saldırılarda artışların izlendiği ülkeler arasında yer aldı.

30 Mart 2023 Perşembe 11:22
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Türkiye'de Enerji Ve Üretim Sektörlerine Yönelik Siber Saldırılar Arttı!

İSTANBUL- 2022'nin ikinci yarısında güvenlik çözümleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde yılın ilk yarısına göre %6, 2021'in ikinci yarısına göre ise %147 kötü amaçlı yazılımları engelledi. Orta Doğu bölgesi, çıkarılabilir medya (USB flash sürücüler veya sabit sürücüler) aracılığıyla saldırıya uğrayan endüstriyel kontrol sistemlerinin (ICS) oranı konusunda ilk üçte yer alıyor. Afrika ise çıkarılabilir aygıtlar kullanılarak hedef alınan ICS bilgisayarı sayısını göz önüne alındığında bölgesel sıralamada üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Türkiye de 2022 yılı boyunca bina otomasyonu, enerji ve mühendislik dahil olmak üzere birçok sektörde engellenen saldırılarda artışların izlendiği ülkeler arasında yerini aldı.

Türkiye, fidye yazılımlarından etkileniyor.

Diğer bölgeler ile kıyaslandığında Türkiye'de 2022'nin ikinci yarısında casus yazılımların engellendiği ICS bilgisayarlarının oranı %12,4 ile yüksek oranda gerçekleşti. Türkiye’deki ICS'lerde engellenen diğer kötü amaçlı yazılım kategorilerine bakıldığında, kötü amaçlı komut dosyaları ve reddedilen internet kaynakları %19,7 ve %13,0 oranlarıyla listenin başında yer alıyor.

Kötü amaçlı komut dosyaları ve kimlik avı sayfaları (JavaScript ve HTML) hem çevrimiçi hem de e-posta yoluyla dağıtılıyor. Engellenen internet kaynaklarının önemli bir kısmı kötü amaçlı komut dosyaları göndermek ve kimlik avı sayfalarına yönlendirmek için kullanılıyor.

Türkiye'deki ICS bilgisayarlarında engellenen diğer nesne kategorileri arasında kötü amaçlı belgeler (%6,6) ve solucanlar da (%4,7) oranında yer alıyor. Türkiye aynı zamanda, fidye yazılımı saldırılarından en çok etkilenen bölge olmaya da devam ediyor.

HABER:  ERCAN AYDIN

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Orta Doğu BölgesiTürkiyeFidye Yazılımı Saldırıları
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