Türkiye Gelecek İçin Bugünün Dönüşümüne Hız Kazandırıyor

İSTANBUL- Gelecek için bugünü dönüştüren Siemens Türkiye, endüstri, binalar, şebekeler ve ulaşım alanlarında faaliyet gösteren her ölçekten müşterisi için dijital dönüşümü hızlandırmak ve değer yaratmak amacıyla Siemens Xcelerator’u hayata geçirdi. 60’ı aşkın iş ortağını bir araya getiren ve herkesin kullanımına açık şekilde, dijital olarak tasarlanan Siemens Xcelerator, sektör oyuncularının güçlerini birleştirmelerini sağlayan, çözümler sunan açık, esnek ve dijital bir ortak platform olma özelliği taşıyor. Markanın tanıtım toplantısında konuşan Siemens AG Strateji ve Teknoloji Başkanı Dr. Peter Koerte, "Siemens Xcelerator, Siemens ve üçüncü taraflardan ürünler, çözümler ve hizmetler sağlayan açık bir dijital iş platformudur. Her şey müşterilerimizin iş hedeflerine daha hızlı ulaşabilmeleri için dijitalleşmeyi kolaylaştırmakla ilgili."

“Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Hüseyin Gelis ise “Siemens Xcelerator yeni bir dönemi başlatıyor. Bu ekosistemde sadece Siemens’in sunduğu çözümler değil, iş ortaklarımız da yer alacak. Platformda sunulan tüm çözümler birbirleri ile bağlantılı hale gelecek ve açık ve esnek bir ortamda uzman iş geliştiriciler kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıracak. Teknolojik sistemler birbirleri ile konuşmaya başladığında verimlilik artacak” ifadelerini kullandı.

HABER: METE YILMAZ