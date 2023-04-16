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Türkiye'nin ilk özel yer gözlem uydusu uzaya fırlatıldı

Sektörün en hızlı büyüyen uzay teknolojileri şirketi Plan-S tarafından tamamlanan Türkiye’nin ilk ticari yer gözlem uydusu Connecta T2.1, SpaceX Falcon 9 roketiyle Transporter 7 görevi kapsamında yörüngesine fırlatıldı.

16 Nisan 2023 Pazar 14:53
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Türkiye'nin ilk özel yer gözlem uydusu uzaya fırlatıldı

İSTANBUL- Temmuz 2021’de Ankara Bilkent Cyberpark’ta kurulan ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen özel uzay teknolojileri firması olan Plan-S’in üçüncü uydusu yörüngesine yerleşti. SpaceX Falcon 9 roketiyle Transporter 7 görevinde fırlatılan yer gözlem uydusu Connecta T2.1’in tüm tasarım, geliştirme, entegrasyon ve test süreçleri Plan-S çatısı altında tamamlandı.  

Connecta T2.1 uydusunun hedefi yer gözlemleri olacak

Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının uydular üzerinden haberleşmesi için tasarlanan önceki uydularından edindiği deneyim ve bilgi birikimini geliştiren Plan-S, yol haritasında yer alan üçüncü uydusu Connecta T2.1’e entegre edilen yüksek çözünürlüklü, çok bantlı yer gözlem kamerası ile yeryüzü gözlem görevlerini test edecek.

Daha önce uzaya gönderilen Connecta T1.1 ve T1.2 uydularına kıyasla iki kat daha büyük olan Connecta T2.1 ile görüntüleme, uzaktan algılama ve uç hesaplama testleri de gerçekleştirilecek. 


Takım uydu yolunda çalışmalar devam ediyor

Connecta T2.1 uydusunun fırlatılmasıyla ilgili konuşan Plan-S Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, “İlk uydumuz olan Connecta T1.1, bugüne kadar Dünya etrafında yaklaşık 200 milyon kilometre mesafe kaydetti. Uydu haberleşmesi konusunda ciddi anlamda deneyim ve bilgi birikimi edinmemizi sağlayan bu uydumuz, üzerindeki minyatür kameralar sayesinde kontrol merkezimize uzaydan fotoğraflar göndermeyi de başardı. İkinci uydumuz Connecta T1.2 ile de Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının haberleşme testlerini yapmaya devam ediyoruz. Hem uydudan yere hem de yerden uyduyu yüksek hızlı veri transferi testlerimizi başarıyla tamamladık. Hatta Connecta T1.2 bize uzaydan çekilmiş “selfie” videosunu bile yolladı. Bunlar çok kısa sürede kazanılmış önemli kabiliyetler. Üçüncü uydumuz olan Connecta T2.1 ile de yer gözlem konusundaki çalışmalarımız için ilk büyük adımını atmış olduk” dedi.

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Connecta T2.1SpaceX Falcon 9 Roketiyle
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