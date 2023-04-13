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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hatay'da sergilendi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

13 Nisan 2023 Perşembe 17:12
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hatay'da sergilendi

HATAY AA- İskenderun Belediyesinin girişimiyle tanıtım için ilçeye getirilen Togg T10X, bir alışveriş merkezinin önünde sergilendi.

Togg'u görme şansı bulan vatandaşlar, yerli ve milli elektrikli aracı inceledi.

Araca binen İskenderun Belediye Başkan Fatih Tosyalı, gazetecilere, Togg'un elektrikli araç sektöründe en güzel şekilde yerini alacağını söyledi.

Togg'un, ülke için büyük kazanım olacağını belirten Tosyalı, "Böyle bir aracın ülkemize kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanı'mız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin Yerli Otomobili Togg
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