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Türkiye-Sırbistan ortaklığında nükleer saldırılara karşı erken uyarı sistemi geliştirilecek

Türk ve Sırp akademisyenler, NATO ülkelerinin sınır boylarının nükleer saldırıya karşı korunması için erken uyarı sistemi geliştirecek.

08 Nisan 2023 Cumartesi 16:24
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Türkiye-Sırbistan ortaklığında nükleer saldırılara karşı erken uyarı sistemi geliştirilecek

BOLU AA- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile Sırbistan Niş Üniversitesince NATO ülkelerinin sınır boylarının nükleer saldırıya karşı korunması için erken uyarı sisteminin geliştirilmesine yönelik hazırlanan proje, NATO tarafından kabul edildi.

BAİBÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Yılmaz'ın yürütücüsü olduğu proje kapsamında çalışmalara yaklaşık 3 ay önce başlandı.

Türkiye ekibindeki araştırmacılar sensör üretimini üstlendiği, Sırbistan ekibinin bu aygıtlar ile uyumlu okuyucu devre ve yazılım geliştireceği projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Türkiye'den Prof. Dr. Aliekber Aktağ, Prof. Dr. Hüseyin Karaçalı, Doç. Dr. Erhan Budak, doktora öğrencileri Ozan Yılmaz, Umutcan Gürer ve Emre Doğancı'nın, Sırbıstan'dan ise Prof. Dr. Danijel Dankovic, Milos B. Marjanovic ve Nikola I. Mitrovic'in yer aldığı proje kapsamında Bolu'da düzenlenen Uluslararası Eğitim Okulunda, Sırbistan, Slovenya ve İrlanda'dan gelen araştırmacılar fikir alışverişinde bulundu.

"Simülasyonlarımızı yaptık"

BAİBÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Yılmaz, AA muhabirine, proje kapsamında ortaya çıkacak sistemin NATO'ya sunulacağını söyledi.

Yılmaz, sensörlerin üretimi konusunda hazırlıklarını yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Simülasyonlarımızı yaptık. Tasarımımızı da tamamladık. Yaklaşık 8 ay içerisinde sensör kısmını tamamlamış olacağız. Elektronik devreyle ilgili çalışmalara da diğer taraf başladı. Süreç devam ediyor. Bu 2 yıllık bir proje. Sistem, bir drona entegre edilecek. Dron, NATO ülkelerinin sınır boylarını sürekli kontrol edecek. Herhangi bir nükleer kaçakçılık olması durumunda bunu tanımlayabilecek, görebilecek. Nükleer saldırı olması durumunda önceden haber verecek. Erken uyarı sistemi olarak kullanılabilecek."

"NATO ülkelerinin güvenliğini bir ölçüde artıracak"

Sırbıstan Niş Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Goran Ristic de Türk ekiple çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ristic, proje sonucunda ortaya çıkacak sistemin radyasyon ölçmede kullanılacağını, bunun bütün ülkeler için önemli olduğunu kaydetti.

İrlanda'dan proje danışmanı Dr. Aleksandar Jaksic ise projenin başarılı olması için bütün enerjileri ile çalıştıklarını belirterek, "Projenin sonucunda sistem başarılı bir şekilde üretildikten sonra NATO ülkeleri bunu kolayca kullanabilecek. Herhangi bir nükleer saldırının ya da kirli bir bombanın bile tespit edilmesine yardımcı olacaktır. Bu açıdan da NATO ülkelerinin güvenliğini bir ölçüde artıracaktır." ifadelerini kullandı

AA

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