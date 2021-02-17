"Türksat 5A haziranda çalışmaya başlayacak"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türksat Gölbaşı Yerleşkesinde 'Ka Bant Milli Uydu Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi' imza törenine katıldı. Programa Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin bugün, bundan 19 yıl önce sahip olduklarından çok daha fazlasına kavuştuğunu, imkânsız denilen işleri başardığını ve geleceğe güvenle bakan bir ülke haline geldiğini söyledi.



'TÜRKSAT 5A'YI BAŞARI İLE UZAYA GÖNDERDİK'



Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılı ile birlikte, ülkedeki uydu teknolojileri ve uzay çalışmaları gündeminin baş döndürücü bir hıza eriştiğini vurgulayarak, "Türkiye’nin 5'inci nesil elektrikli itki sistemli haberleşme uydusu Türksat 5A'yı, 8 Ocak 2021’de başarı ile uzaya gönderdik. 31 derece doğu yörüngesine doğru yolculuğuna devam eden Türksat 5A, ulusal yörünge ve frekans haklarımızın korunması, gelecek nesil Türksat uydularına ticari olarak kullanacakları yeni frekans haklarının kazanılmasında etkin rol üstlenecek. Türksat 5A ile faal haberleşme uydu sayımızı 4'e çıkarmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da 9 Şubat 2021’de başlattığı ‘Türkiye’nin Milli Uzay Programı’, uydu ve uzay çalışmalarımıza ivme kazandırmıştır" diye konuştu.



Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun üretim çalışmalarının planlanan takvime uygun olarak devam ettiğini belirterek, "Bu uydumuzu da 2021 yılının ikinci yarısında uzaya göndermeyi planlıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla üretmekte olduğumuz ilk haberleşme uydumuz Türksat 6A, 2022’de uzaydaki yerini alacaktır. Ülkemiz, bugün, kendi uydularını geliştirme, üretme ve test edebilme düzeyine gelmiştir. Ülkemizin uzay alanındaki kurumsal kapasitesine büyük bir önem veriyoruz. Milli Uzay Programı kapsamında yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet gücümüzü geliştiriyoruz. Uzayda izi olanın ülkelerin, dünyadaki gücünün artacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.



'HAZİRANDA TESLİM ALINACAK'



Bakan Karaismaioğlu, yörüngesine yolculuğu devam eden Türksat 5A uydusunun elektrikli itki motorları kullanılarak yörünge yükseltme operasyonlarının 13 Ocak 2021’de başarı ile yapıldığını ifade ederek, "Uydumuzun şu ana kadar tüm alt sistemleri sorunsuz bir şeklide çalışmaktadır. Türksat 5A’nın yerden 36 bin kilometre mesafedeki sabit jeosenkron yörüngesine ulaşması Mayıs ayının ilk günlerinde olacaktır. Uydumuz yörüngesine ulaştıktan sonra, yörünge testleri yapılacak ve haziran ayı itibarıyla teslim alınıp, çalışmaya başlayacaktır. Türksat 5A'dan sonra yeni haberleşme uydumuz Türksat 5B'yi uzaya göndereceğiz" dedi.



'YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA ÜRETECEĞİZ'



Türksat 5B uydusunun en önemli özelliğinin sahip olduğu 53 Gbps kapasiteli Ka Bant haberleşme sistemi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Ka Bant sistemi ile mevcut geniş bant veri haberleşme kapasitemiz yaklaşık 15 kat artırılmış olacaktır. Haberleşme uydu filomuza katılacak yeni uydular ile genişleyen Ka Bant kapasitesi için milli terminallerin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bu amaçla, bugün, katma değerli uydu hizmetleri konusunda millileşme ve yerlileşme konusunda güzel bir iş birliğinin imzasını atıyoruz. Türksat ile Aselsan arasında Ka Bant Milli Haberleşme HUB Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi imza programına tanıklık ediyoruz. Bugün atacağımız bu tarihi imzalarla, katma değerli uydu hizmetlerinden Very Small Aperture Terminal sistemlerinde kullanılan Ka Bant hizmetlerinde noktadan noktaya haberleşebilen HUB sistemi ve modemlerini yerli ve milli imkanlarla üreteceğiz. Bu proje kapsamında; 150 adet özel modem üretilecek ve 2 adet HUB sistemi kurulacaktır. Oluşturulacak sistem ile kurumsal müşteriler, ev kullanıcıları, askeri ve özel taktiksel uygulamalar için ürün satışı gerçekleştirilecektir'' ifadelerini kullandı.



'MİLLİLEŞME HAMLELERİ DEVAM EDİYOR'



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise Aselsan ile Türksat arasında böyle bir anlaşmanın mutluluk verdiğini ifade ederek şunları söyledi:



"Aselsan ile yine Türkiye’nin uydu ve haberleşme konusunda amiral gemisi Türksat arasında böyle bir imza töreni ve işbirliğinin yapılması gerçekten çok memnuniyet verici bir husus. Ve Türkiye’nin uzay ve uydu konusunda millileşme hamleleri devam ediyor. Bu da önemli bir adımı teşkil etmekte. Tabii ki bu tür teknolojiler sadece askeri alanda değil sivil alanda da önemli ölçüde uygulama alanı olacak ve Türkiye’nin uzay kapasitesini aslında genel anlamda iletişim ve haberleşme kapasitesini yerli imkanlarla sağlamaya yönelik önemli adımlar teşkil edecek. Bunun devamının da gelmesini bekliyoruz. Yani uzay yolculuğumuzda, uydu yapılanmamızda artık milli teknolojilerin kullanılmasını gördüğümüz gibi iletişimin, ulaştırmanın ve bilgi teknolojilerinin bir çok alanında da savunma alanında gördüğümüz millileşmenin adım adım hayata geçtiğini zatıalilerinin destekleriyle göreceğiz inşallah. Bu konuda sayın cumhurbaşkanımızın yerli olan hiçbir sistemin dışarıdan alınmaması konusunda talimatları çok nettir. Bu talimat doğrultusunda savunma sanayinde olduğu gibi diğer alanlarda da hareket edildiğini görmek mümkün.''