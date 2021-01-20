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"Türksat 5A uydusunun yörünge yükseltme operasyonları başlatıldı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A uydusunun alt sistem testleri sorunsuz olarak tamamlandı ve uydunun yörünge yükseltme operasyonları başlatıldı" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ocak 2021 Çarşamba 14:44
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"Türksat 5A uydusunun yörünge yükseltme operasyonları başlatıldı"

ANKARA - Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden SPACE X firmasına ait Falcon 9 roketiyle 8 Ocak 2021 tarihinde Türkiye saati ile 05.15’te uzaya fırlatıldığını anımsattı. Uydu üzerindeki tüm operasyonların planlandığı şekilde sorunsuz sürdürüldüğünü belirten Karaismailoğlu, "Türksat-5A uydusunun Türkiye saati 05.48 itibari ile roketten ayrılmıştı. Ayrılmanın ardından ilk veriler Güney Afrika’daki istasyondan alınmış ve Türksat Gölbaşı yer istasyonuna aktarılmıştır. Uydunun kapsama alanımıza girmesini müteakip Türksat yer istasyonları üzerinden telemetri verileri doğrudan uydu üzerinden alınmaktadır. Uydumuzun yörünge yükseltmeye başlamadan önce gerçekleştirilmesi gerekli kritik adımlardan olan güneş panellerinin açılması, elektrikli itki motorlarının bulunduğu kolların açılması, itki sistemlerindeki hazırlıkların tamamlanması işlemlerinin tamamı sorunsuz gerçekleştirilmiştir. Alt sistem testleri sorunsuz olarak tamamlanması ile uydunun yörünge yükseltme operasyonları da başlatıldı. Türksat 5A uydusu 31 derece Doğu yörüngesine doğru gerçekleştirdiği yolculuğunu planladığı şekilde sorunsuz sürdürmektedir" dedi.

'EN UZAK OLDUĞU KONUMDA UZAKLIK 55 BİN KİLOMETREYİ BULDU'

Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun yörüngeye yolculuğu sırasında dünyaya uzaklığının değiştiğini vurgulayarak "Dünyaya en yakın olduğu uzaklık 550 kilometreyi buldu. En uzak olduğu konumda ise uzaklık 55 bin kilometreyi buldu. Uydunun Dünya’ya yakın olduğu yerde hızı 3 bin 350 m/s oldu. Uydu, Dünya’ya 55 bin kilometre uzak bulunduğu konumlarda ise hızı 2 bin 300 m/s’ye kadar çıktı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluTÜRKSAT 5AUydu
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