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Türksat Model Uydu Yarışması'nda finale kalan B-Dispate Takımı, yeniden birincilik peşinde

TEKNOFEST 2021 Türksat Model Uydu Yarışması'nın birincisi B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımı, finale kaldığı yarışmada yeniden lider olabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

05 Nisan 2023 Çarşamba 16:13
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Türksat Model Uydu Yarışması'nda finale kalan B-Dispate Takımı, yeniden birincilik peşinde

ZONGULDAK AA- İsmini Black Diamond Space and Aerospace Team'den (Kara Elmas Uzay ve Havacılık Takımı) alan, 5 yıl önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından kentle bütünleşmiş kömürün manevi değerini ve üniversitenin eski ismini yaşatmak amacıyla kurulan takım, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ile ABD'deki CanSat Competition'da yer alarak Türkiye'yi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etti.

2021 Türksat Model Uydu Yarışması'nda birinci olan takım, "Bir grup mühendisin hayallerine giden yolculuk" sloganıyla yeni başarılara imza atmak için fakülte laboratuvarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rapor aşamasından tam puan alarak finale kalan takım, 24-27 Nisan'da Aksaray/Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek TEKNOFEST 8. Türksat Model Uydu Yarışması'nda yeniden birinciliği hedefliyor.

"Birinci olmak için elimizden geleni yapacağız"

Takım kaptanı Buse Akman, gazetecilere, 2018'den itibaren çeşitli model uydu yarışmalarına katıldıkları söyledi.

Takımın, Teknofest 2021 Türksat Model Uydu Yarışması'nda birinci olduğunu anımsatan Akman, "Bu yıl da tekrardan model uydu yarışmasına hazırlanıyoruz. Mekanik, yazılım ve elektronik bölümünden arkadaşlarla tüm sistemlerimizi hallettik, herhangi bir sıkıntımız yok. Yarışmaya finallere gideceğiz. Rapor aşamasından 100 tam puan alarak tamamladık. QR rapor aşamasına geçtik. Bunu da geçtiğimiz hafta tamamlayarak şu anda da finallere hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Akman, takımın yeni başarılar için çalıştığını belirterek, "Hedefimiz tabii ki de birincilik, bunu çok istiyoruz. Takım olarak bunun için özverili şekilde çalışıyoruz. Birinci olmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Takımın mekanik bölümü ekip lideri Özcan Gülcan da çalışmaları üniversitenin sağladığı ofiste diğer disiplinlerle ortaklaşa gerçekleştirdiklerini ifade ederek, birincilik hedeflediklerini dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türksat Model Uydu YarışmasıBDispate Uzay Ve Havacılık Takımı
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