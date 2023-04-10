TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı 6. Dönem Sunumları Tamamlandı

İSTANBUL- Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme ve yazılım şirketlerinden OBASE, Türkiye’de teknoloji kullanıcılarıyla teknoloji tedarikçilerini buluşturmak üzere TÜSİAD tarafından hayata geçirilen Sanayide Dijital Dönüşüm Programı’nın Başarı Hikayeleri Töreni’ne katıldı.

TÜSİAD SD2 Programı’nın 6. Döneminde “Uçtan Uca Tedarik Zinciri Yönetimi” başlığında TEMSA ile proje paydaşı olan OBASE projeyi Hamurlabs ile birlikte üstlenmişti. Bu proje ortaklığının hedefi, TEMSA’nın dijital dönüşüm vizyonuna uygun olarak tedarik zinciri süreçlerinin optimize edilmesi, sıfır karbon ayak izine ulaşma hedefine yönelik malzeme tedarik planlama ve yönetimindeki gecikmelerin azaltması, atık yönetimi verimliliğin artırılması ve çevresel etkileri azaltacak adımların atılması olarak belirlenmişti. Proje aynı zamanda, TEMSA’nın dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, süreçlerin otomasyonu, verilerin anlamlı hale getirilmesi ve kullanıcılar için sonuçların izlenebilirliğinin sağlanması gibi özelliklerle işletmenin dijitalleşme yolculuğuna destek olacak şekilde planlandı.

HABER: METE YILMAZ