Tutumlu İnovasyon fikir yarışması ev işlerini kolaylaştıracak yeni fikirlerin önünü açıyor

İSTANBUL- “Sürdürülebilirlik evde başlar” yaklaşımını odağına alarak tüketicilerin evleri için yenilikçi, akıllı ve tüketici odaklı ürünler ve hizmetler sağlayan BSH, ev işleri için yeni fikirleri olan herkesi “Tutumlu İnovasyon” yarışmasına davet ediyor. Yarışma, Horizon 2020 programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve BSH’nin de ortakları arasında yer aldığı FRANCIS Projesi tarafından düzenleniyor.

Göz ardı edilen kesimlerin katılımı teşvik ediliyor

Açık inovasyona dayalı bu fikir yarışmasında temel olarak ev ve mutfak işlerini kolaylaştıracak basit ve sade çözümler üretilmesi amaçlanıyor. İnovasyonların özellikle göz ardı edilen üç grubun ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor: Zorluklarla mücadele eden, bütçe ve mekan anlamında sınırlı kaynaklara sahip olan kişiler; kendi işlerini yapmak zorunda olan yaşlı birey ve çiftler; minimal yaşam sürdürmeye çalışan ve sadeliğe önem verenler. Aynı zamanda bu kişilerin kendi fikir ve çözüm önerileriyle yarışmada yer alması teşvik ediliyor.

Katılımcılara 1.000 Euro’nun üzerinde hibe desteği

Yarışmaya, 18 yaş üzerinde herkes tek başına ya da aile üyeleri veya arkadaşlarıyla oluşturduğu en fazla 5 kişilik bir ekiple başvurabiliyor. Bunun için 5 Nisan tarihine kadar geliştirdikleri fikri kısa bir açıklamayla birlikte paylaşmaları yeterli. Bu fikirler arasında jüri tarafından en başarılı bulunanlar ikinci aşamaya geçecek. Bu aşamada mentorların desteği ile fikrini geliştiren takımlar, BSH tarafından sağlanacak malzeme desteği ile prototipini oluşturacak. Finale kalan 5 takım basit prototip haline getirdikleri fikirleri sunma imkanı yakalayacak.

Katılımcılar yarışma sürecinde fikir geliştirme ve yaratıcılık konusunda mentorlar tarafından desteklenirken, ilk aşamayı geçenlere proje konsorsiyumundan 1.000 Euro'nun üzerinde maddi destek imkanı sunulacak.

HABER: METE YILMAZ