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"Twitter ile daha yakın işbirliği içinde çalışmayı umuyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dezenformasyon, insanlığın ortak düşmanıdır ve aynı zamanda demokrasi, toplumsal barış ve milli güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir." ifadesini kullandı.

09 Şubat 2023 Perşembe 14:14
"Twitter ile daha yakın işbirliği içinde çalışmayı umuyoruz"

ANKARA - Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk yetkililerin, dün Twitter ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Twitter yetkililerine, işbirliği ve Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme sözü verdikleri için teşekkür eden Altun, şunları kaydetti:

"Türk yetkililer, dün Twitter ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Twitter'a, işbirliği ve Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme sözü için teşekkür ediyoruz. Dezenformasyon, insanlığın ortak düşmanıdır ve aynı zamanda demokrasi, toplumsal barış ve milli güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir. Önümüzdeki gün ve haftalarda Twitter ile daha yakın bir işbirliği içinde çalışmayı umuyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
TwitterCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin AltunDezenformasyon
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