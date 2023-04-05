Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.919,87
ALTIN
1.250,32
DOLAR
19,25
STERLİN
24,22
EURO
21,17
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak

Uluslararası ödüllü Timus Networks yatırımcılarla buluştu

Modern iş yerlerinin ağ güvenliği ihtiyaçlarını karşılayan ve geçtiğimiz 6 ay içerisinde 5 farklı ödül kazanan Timus Networks yatırım ekosisteminin değerli isimleriyle bir araya geldi.

05 Nisan 2023 Çarşamba 19:22
0 Okunma
Uluslararası ödüllü Timus Networks yatırımcılarla buluştu

İSTANBUL- SASE ve ZTNA teknolojileriyle modern işyerlerinin ağ güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan Timus Networks yatırım ekosistemiyle buluştu. Etkinlikte, Timus Networks ekibinin yanı sıra birçok yatırımcı ve fon yöneticisi de yer aldı. Girişimin kurucusu Tuğrul Tekbulut, kurucu ortak ve CTO’su Ahmet Polat, COO Hakan Hintoğlu Timus’un kuruluş hikayesini ve teknolojik altyapısının sektöre getirdiği inovatif yaklaşımı anlattı. Timus’un CSO’su Gökhan Say ise şirketin Amerika’ya açılma stratejisini ve bugüne kadar yapılanları paylaştı. Ayrıca günümüzde şirketlerin siber güvenlikle ilgili yaptığı hatalar ve çıkarılması gereken derslere değinildi.

Yatırım ekosistemiyle bir araya gelmenin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Timus Networks Kurucusu Tuğrul Tekbulut, “Günümüzde insanların ve işletmelerin sanal ortamda yaptıkları basit hatalar büyük maddi kayıplara yol açabiliyor. Timus Networks olarak biz de bu kayıpların önlenmesine yönelik çözümler sunuyoruz. SASE ve ZTNA gibi hizmetlerimizle özellikle KOBİ’lerin siber alanda güvenliğini sağlıyoruz. Öte yandan faaliyet gösterdiğimiz alanının halihazırda önem kazandığını ve gelecekte de bu önemin artmaya devam edeceğini biliyoruz. Dolayısıyla düzenli olarak böylesi etkinlikler aracılığıyla yatırım ekosistemimizin temsilcileriyle bir araya gelerek kendimizi anlatmayı amaçlıyoruz.” dedi.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 05.04.2023 19:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kompakt tasarımlı masaüstü yazıcı kullanıma sunuluyorr
Kompakt tasarımlı masaüstü yazıcı kullanıma sunuluyorr
Hit and Boom Sınırlı Beta Testleri Türkiye’deki Oyunculara Açılıyor
Hit and Boom Sınırlı Beta Testleri Türkiye’deki Oyunculara Açılıyor
Niloya, Mutluluk Dünyasını Mobil Olarak Açıyor
Niloya, Mutluluk Dünyasını Mobil Olarak Açıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans