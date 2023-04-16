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Uluslararası Robotik Yarışmasının Türkiye Turnuvaları Sona Erdi

Bosphorus ve Haliç Bölgesel Yarışmalarının Kazananları Belli Oldu

16 Nisan 2023 Pazar 14:42
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Uluslararası Robotik Yarışmasının Türkiye Turnuvaları Sona Erdi

İSTANBUL- Dünya çapındaki öğrencilerin yaratıcılıklarını ve mühendislik becerilerini sergilediği en prestijli yarışmalardan biri olan FIRST® Robotics Competition’un (FRC) 2023 Bölgesel Turnuvaları, 24 Mart – 2 Nisan 2023 tarihlerinde Volkswagen Arena’da binlerce öğrenci takımının katılımıyla gerçekleşti. Dünya genelinde 30’dan fazla ülkeden 3350 takımın katıldığı yarışmanın Türkiye ayağı 2018’den bu yana Fikret Yüksel Vakfı desteğiyle yapılıyor. Bu yılın teması "Charged Up" olarak açıklandı ve takımlar sınırlı süre içerisinde kendi özelleştirilmiş robotlarını tasarlayarak bir dizi zorlu görevi yerine getirmeye çalıştılar.

Bu yıl ülkemizde düzenlenen birbirinden bağımsız 3 farklı etkinlikte 13 ilden (Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Tekirdağ) 120’nin üzerinde yerli takımın yanı sıra, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Hindistan, Kosova, Polonya, Romanya, Birleşik Krallık’tan katılan takımlardan 6000’in üzerinde öğrenci ağırlandı. Turnuva sonrasında, robot performansı ve sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan takımlar 19 - 22 Nisan tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri - Houston’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandılar.

Turnuva, öğrencilerin mükemmel mühendislik becerileri ve yaratıcılıklarını sergilemelerine olanak tanıdı. Öğrenci takımları, robotlarını programlamak ve optimize etmek için bilgisayar bilimleri ve mühendislik prensiplerini kullandılar. Ayrıca, takım çalışması ve liderlik becerileri de kazandılar.

Tüm takımların büyük çaba gösterdiği bu turnuvalarda, Türkiye’den 14 takım ve 6 öğrenci Houston’da düzenlenecek dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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