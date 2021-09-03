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"Uzay alanında 10 bin uzman yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Eylül 2021 Cuma 12:44
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"Uzay alanında 10 bin uzman yetiştirmeyi hedefliyoruz"

DİYARBAKIR - Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "2030 senesine kadar uzay alanında 10 bin uzman yetiştirmek hedefimiz var. Bu eksiğimizi kapatırsak ileri ülkelerle uzay yarışındaki pozisyonumuzu çok daha güçlendirmiş oluruz” dedi.

Diyarbakır'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, TUA, Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle başlayan ‘2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ ikinci gününde de sürüyor. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılımcıyla 4 Eylül’e kadar devam edecek etkinlikte, Türkiye’nin değişik kentlerinden gelen öğrenciler ve öğretmenler, teknolojik ürünlerini sergileme fırsatı da buldu.

'2030 SENESİNE KADAR 10 BİN UZMAN YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ’

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, etkinliği bütün güçleriyle desteklerini söyledi.

Etkinliğin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Türkiye Uzay Ajansı’nın hazırlamış olduğu ve 9 Şubat’ta sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Milli Uzay Programı’nda önemli hedeflerden biri de uzay konusunda bir farkındalık yaratmak ve bu farkındalığı mümkün mertebe tabana yaymak. Taban derken de daha çok gençlerimizi kastediyoruz. İşte buradaki etkinlik bunun bir parçası. Bu Antalya’da yapılıyordu. Bu sene nasip oldu Diyarbakır’da da yapabildik. Ben bundan dolayı çok mutluyum. TUA bunu bütün gücüyle destekliyor. Diğer şehirlerimizde de bunları yapacağız ve benzer projeleri de geliştirerek hem bu bilgiyi ve ilgiyi tabana yaymak hem de gençlerimizi daha çok özel sektörde yönlendirmek noktasında gayretlerimizi devam ettireceğiz. Çünkü 2030 senesine kadar uzay alanında 10 bin uzman yetiştirmek hedefimiz var bu sahada. Bu eksiğimizi kapatırsak ileri ülkelerle uzay yarışındaki pozisyonumuzu çok daha güçlendirmiş oluruz” diye konuştu.

GENÇLER ÜRETTİKLERİNİ SERGİLEDİ

Aksaray’dan Gençlik Merkezi öğrencileriyle gelen eğitmen Mustafa Şaban Keser, merkez olarak yaptıkları ürünleri tanıtarak şunları söyledi:

“Hiç elektriği olmayan ya da elektrik üretilmeyen bir mekanda su kuyularından su çekmek için tasarlanan bir çanağımız var. Su altı dron diye tabir ettiğimiz bir cihazımız var. Göl veya deniz analizlerinde her türlü amaç için kullanabilirsiniz. Örneğin göle düşen bir insanı günlerce süren aramalarda çok hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Gölün ya da denizin alt yapısını incelemede çok hızlı kullanabilirsiniz. Test aşaması bitmek üzere. Güneş enerjisiyle çalışan insansız tarım aracımız var. Tanıma sistemine ürünü tanıttıktan sonra o ürün dışındaki bütün otları kendi kendine çapalayıp, toplayıp tarlayı sizin yerinize temizlemiş oluyor. 24 saat çalışabilecek bir kapasiteye sahip. Bunlar şu an prototip çalışmalar. Bunların daha büyüklerini, daha gelişmişlerini hayata geçireceğiz. Öğretmen olarak biz öğrencilerimize danışmanlık yaptık. Prototip uçaklarımız var. Çalışmalarımız devam ediyor.”

Türkiye’nin değişik kentlerinden gelen gençler Diyarbakır’ı çok beğendiklerini, güzel vakit geçirdiklerini söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Uzay AjansıSerdar Hüseyin Yıldırım
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