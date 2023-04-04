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Vaillant, ecoFIT Plus kazan ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na tasarruf vadediyor

Vaillant’ın son teknoloji ile ürettiği yüksek verimle çalışan ecoFIT Plus kazanları Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda hizmete sunuldu.

04 Nisan 2023 Salı 11:03
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Vaillant, ecoFIT Plus kazan ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na tasarruf vadediyor

İSTANBUL- Çevreci ürün ve çözümleri ile müşterilerine üstün konfor sağlarken dünyamızın korunmasına da katkıda bulunan Vaillant’ın son teknoloji ile ürettiği yüksek verimle çalışan kazanları Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda yerini aldı. Yapılan anlaşma kapsamında 11 adet Vaillant ecoFIT Plus kazan, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda hizmete sunuldu. 

2022 yılında yoğuşmalı kaskad kazanlarda da büyümeye devam eden Vaillant’ın ecoFIT Plus kazanları merkezi sistemlerde yüksek verim vadediyor. 100 ve 150 kW olmak üzere iki farklı kapasitede üretilen ecoFIT Plus kazanlar, yüzde 20 ile yüzde 100 arasında alev modülasyonu, sessiz ve verimli yanma sistemi sayesinde önemli bir tasarruf imkanı sunuyor. Kazan dairesi renovasyon çalışmaları kapsamında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na kazandırılan ecoFIT Plus kazanlar, tesiste; çim saha ısıtması, sıcak su ihtiyacının karşılanması, stad ve tesisler içindeki klima santralleri bataryalarına ısıtma suyu temini sağlıyor. 

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Son TeknolojiEcoFIT Plus
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