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Vakaları öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi

ABD’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları, geliştirdikleri yapay zeka modeli ile öksürük sesinden belirti göstermeyen koronavirüs (Covid-19) vakalarını tespit ettiklerini açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Kasım 2020 Pazartesi 15:15
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Vakaları öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi

ABD - ABD'li bilimadamları dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) vakalarını tespii için yeni bir model geliştirdi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları tarafından yapılan açıklamada, belirti göstermeyen kişilerin, koronavirüsün fark edilebilir fiziksel semptomlarını göstermediği için test yaptırma olasılıklarının düşük olduğunu, sebeple bilmeden enfeksiyonu başkalarına yayabileceklerini ifade etti.


ÖKSÜRÜK SAYISINA GÖRE TESPİT


MIT uzmanları, bu konu üzerinde çalışarak asemptomatik kişilerin öksürme biçimlerinin sağlıklı bireylerden farklı olduğunu keşfetti. Bu farklılığın, insan kulağı tarafından ayırt edilemediği ancak yapay zeka tarafından saptandığını tespit etti.  


ASEMPTOMATİK COVID-19 HASTALARINI YÜZDE 100 ORANLA TESPİT ETTİ


Uzmanlar, yapay zeka modelini, kişilerin gönüllü olarak gönderdiği on binlerce öksürük sesi örneği ve kelime sesleri üzerinde eğitti. Bu eğitimin ardından yapay zeka modeli, yeni öksürük kayıtlarıyla beslenince, Covid-19 olduğu doğrulanan kişilerin yüzde 98,5'ini, asemptomatik Covid-19 hastalarının yüzde 100'ünü doğru bir şekilde tanımladı.


FDA ONAYLARSA HER YERDE KULLANILACAK


MIT’in geliştirdiği yapay zeka modeli, FDA tarafından onaylanırsa asemptomatik kişiler bu modeli ücretsiz, kullanışlı bir ön tarama aracı olarak kullanabilecek. Kullanıcı her gün ve her saat, telefonundaki uygulamaya veya bir işletmenin girişine koyulacak cihaza öksürerek koronavirüs olup olmadığını anında ve hızlı bir şekilde öğrenebilecek.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Massachusetts Teknoloji EnstitüsüABDYapay Zekaöksürük Sesi
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