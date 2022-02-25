Valorant Turnuvası için geri sayım başladı

İSTANBUL - Türkiye ve dünya çapında 14 milyon oyuncuya sahip olan Valorant, tüm oyun tutkunlarını Zocco's Oyun Merkezi Kadıköy Şubesi’nde bir araya getireceğini duyurdu. SteelSeries sponsorluğunda fiziksel olarak 6 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan turnuvada 16 takım karşı karşıya gelecek.

Dünya çapında geniş oynayıcı kitlesine sahip Valorant, SteelSeries ile tüm oyunseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Yüksek performanslı oyuncu ekipmanları sunan SteelSeries sponsorluğunda düzenlenen turnuvada oyuncular kıyasıya mücadele edecek.

SteelSeries Valorant Turnuvası 6 Mart Pazar günü Zocco's Oyun Merkezi Kadıköy Şubesi’nde fiziksel olarak gerçekleşecek. Oyuncuların kıyasıya mücadele edeceği turnuvada yarışan 16 takım içerisinden kazanan ilk dört takım SteelSeries'ten binlerce TL değerinde ekipman ödüllerine kavuşacak.

SteelSeries Zocco's VALORANT Turnuvası Ödül Havuzu’nda birinci olan takıma SteelSeries Apex Pro Klavye, ikinci olan takıma SteelSeries Arctis 5 Black Kulaklık, üçüncü olan takıma SteelSeries Aerox 3 Snow Mouse, dördüncü olan takıma ise SteelSeries QcK+ Mousepad ödülleri verilecek.