Vodefone'lu Olmak Uçtan Uca Dijitalleşti

İSTANBUL- Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, uçtan uca dijital müşteri deneyimi anlayışıyla sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Dijital kanallardan faturalı yeni hat ya da numara taşıma başvurusuyla Vodafone’lu olmak isteyenler, internet bankacılığıyla e-Devlet Kapısı’na giriş yaparak başvurularını saniyeler içinde onaylayabiliyor. Yeni hizmetle birlikte müşteriler, istedikleri yerden Vodafone faturalı hat aktivasyonunu evraksız ve çok daha hızlı bir şekilde tamamlarken, kağıt israfının da önüne geçerek çevreci bir çözümün parçası oluyor. Vodafone’un yeni hizmetinden, akıllı telefonu ya da tableti olup internet bankacılığını kullanan herkes yararlanabiliyor.

HABER: METE YILMAZ