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Webb Telekopu Jüpiter’i görüntüledi

ABD’nin uzaydaki çalışmalarını yürüten NASA’nın uzaya gönderdiği Webb Teleskopu, dün Jüpiter’in son halini detaylı gösteren iki görseli yayınladı. Jüpiter gözlemlerinin, bilim adamlarına Jüpiter'in iç yaşamına dair daha fazla ipucu vereceği belirtildi.

23 Ağustos 2022 Salı 10:15
Webb Telekopu Jüpiter’i görüntüledi

Kanada (CSA), Avrupa Birliği (ESA) ve ABD (NASA) uzay ajanslarının ortak yürüttüğü programın bir parçası Webb Uzay Teleskopu, dünyanın şimdiye kadar yapılmış en büyük, en güçlü ve en karmaşık uzay bilimi teleskopu olduğu açıklanmıştı. Uzayın derinliklerinden ilk yüksek çözünürlüklü görselleri 12 Temmuz’da yayınlanan Webb Teleskopu, bu sefer Jüpiter’i görüntüledi.

NASA yaptığı açıklamada “Dev fırtınalar, güçlü rüzgarlar, auroralar ve aşırı sıcaklık ve basınç koşullarıyla Jüpiter'de çok şey oluyor. Şimdi, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu gezegenin yeni görüntülerini yakaladı. Webb'in Jüpiter gözlemleri, bilim adamlarına Jüpiter'in iç yaşamına dair daha fazla ipucu verecektir” denildi. Berkeley'deki California Üniversitesi'nden emekli profesör gezegen astronomu Imke de Pater, “Dürüst olmak gerekirse, gerçekten bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NASAWebb TelekopuWebb Uzay TeleskopuUzayJüpiterGezegen
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