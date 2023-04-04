Yeni Mod: Piyade Alayı Ve Kalıcı Hale Gelecek Mod: Hâkimiyet

İSTANBUL- Bu mod yoğun talep gören Diriltme Mekaniğini de beraberinde getiriyor. Yani "Beni öldürmeyen şey güçlendirir!" diyenlerdensen müjdemizi isteriz! Tabii müttefiklerin çok geç olmadan yardımına yetişebilirse... Dahası da var! Hâkimiyet modu, Sınırlı Süreli Mod olarak çıkışının ardından, bu yeni operasyon güncellemesi ile kalıcı hale geliyor. Hâkimiyet modu şiddetli muharebelere, yakın mesafeli çatışmalara ve hedef noktaların ele geçirilmesine odaklanan, 15 oyunculu iki takımın mücadele ettiği bir oyun modudur.

Kalıcı hale gelen Hâkimiyet modu ile stratejik noktaları ele geçir ve düşmanlarını püskürterek zafere ulaş!

HABER: METE YILMAZ