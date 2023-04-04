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Yeni Mod: Piyade Alayı Ve Kalıcı Hale Gelecek Mod: Hâkimiyet

Piyade Alayı modu geliyor! Piyade Alayı, piyade çatışmalarına odaklanan farklı bir Taktik Harekât yorumu olarak karşımıza çıkacak. World War 3 takipçilerinin savaş destekleri ve araçların sınırlı olduğunu unutmaması gerekiyor.

04 Nisan 2023 Salı 20:47
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Yeni Mod: Piyade Alayı Ve Kalıcı Hale Gelecek Mod: Hâkimiyet

İSTANBUL- Bu mod yoğun talep gören Diriltme Mekaniğini de beraberinde getiriyor. Yani "Beni öldürmeyen şey güçlendirir!" diyenlerdensen müjdemizi isteriz! Tabii müttefiklerin çok geç olmadan yardımına yetişebilirse... Dahası da var! Hâkimiyet modu, Sınırlı Süreli Mod olarak çıkışının ardından, bu yeni operasyon güncellemesi ile kalıcı hale geliyor. Hâkimiyet modu şiddetli muharebelere, yakın mesafeli çatışmalara ve hedef noktaların ele geçirilmesine odaklanan, 15 oyunculu iki takımın mücadele ettiği bir oyun modudur.

Kalıcı hale gelen Hâkimiyet modu ile stratejik noktaları ele geçir ve düşmanlarını püskürterek zafere ulaş!

HABER: METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Yeni Mod: Piyade Alayı Ve Kalıcı Hale Gelecek Mod: Hâkimiyet
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