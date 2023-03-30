Yerli Fender Üretimi İçin Bir Araya Gelindi

İSTANBUL- Kimpur ve Yonca Onuk Tersanesi, teknelerde ihtiyaç duyulan fenderlerin yerli imkanlarla üretilmesi için önemli bir atılıma imza attı. Üretimini yaptığı poliüretan sistemler ayakkabı, otomotiv, mobilya ve yalıtım-inşaat, ısıtma-soğutma ve savunma sanayi sektörlerinde kullanılan Kimpur, tüm deniz araçlarının rıhtıma yanaşırken hasar görmemesi adına kenarlarına bağlanan materyal olan fenderlerin, bir diğer adıyla usturmaçaların üretimi için Yonca Onuk Tersanesi ile bir araya geldi.

1986 yılında kurulan Yonca Onuk Tersanesi, ileri teknoloji kompozitlerle askeri amaçlı hızlı botlar tasarlayan ve üreten, kendi konseptlerini yaratabilen, kendi teknolojisini geliştirebilen ve mükemmeli inşa edebilen, son derece uzmanlaşmış bir yüksek standart belirleyici mühendislik firmasıdır.

Daha yüksek performans ve sağlamlık

Kimpur ve Yonca Onuk Tersanesi ortaklığıyla, dış yüzeyi Kimpur’un KIMcase® Elastomer Sistemi ile kaplanmış, iç kısmında ise Kevlar ile sarmalanmış EVA köpük ile oluşturulan kompozit yapıda, çok daha yüksek performanslı, daha sağlam ve hafif bir fender tasarımı tamamlandı. Böylelikle daha önce hazır olarak ithal ettiği fenderleri bir süredir ithal hammaddeler ile Tuzla’daki tersanesinde üreten ve yüksek teknolojili hücumbotlarında kullanan Yonca Onuk Tersanesi, Kimpur ile birlikte artık yerli ve milli imkanlarla fender üretimi gerçekleştirilebilecek.

‘’Mevcut ve yeni projelerimizle birlikte ülkemize ve savunma sanayimize katma değer sağlamayı sürdüreceğiz.’’

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Mayıs 2017’den itibaren Ar-Ge Merkezi olarak tescillenen ve Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli poliüretan sistemleri üreticisi Kimpur olarak savunma sanayi sektöründe de uzman ekipleriyle birlikte güçlü adımlar attıklarını vurgulayan Kimpur CEO’su Cavidan Karaca: ‘’Savunma sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda su altı sonar için özel elastomerlerden yüksek mukavemet ve hafiflik gerektiren özel kaplama sistemlerine kadar birçok farklı ürün geliştirmek üzere proje çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sektöründe lider bir firma olan Yonca Onuk Tersanesi ile bir araya gelerek tamamı yurt dışından ithal edilen hammaddelerden üretilen deniz fenderlerin yerli ve milli olarak üretilebilmesi için çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Mevcut ve yeni projelerimizle birlikte ülkemize ve savunma sanayimize katma değer sağlamayı sürdüreceğiz.’’ dedi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI