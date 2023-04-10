Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.056,84
ALTIN
1.233,87
DOLAR
19,27
STERLİN
23,86
EURO
20,92
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Yerli takım uydular göreve hazırlanıyor

Takım uydularla IoT haberleşmesi ve yer gözlem hizmeti verecek Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri, 3. test uydusunu yörüngesine gönderecek.

10 Nisan 2023 Pazartesi 17:01
0 Okunma
Yerli takım uydular göreve hazırlanıyor

ANKARA AA- Türkiye, takım uydularla IoT (nesnelerin interneti) haberleşmesine ve yer gözlem hizmetine hazırlanıyor.

Uzay teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uydu servislerinin sağlanması amacıyla kurulan Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri, takım uydu çalışmaları kapsamında fırlatılan ikinci uydusu Connecta T1.2 ile özçekim görüntülerini paylaşmasının ardından 3. uydusunu fırlatacak, söz konusu uydu Connecta T2.1, yüksek çözünürlüklü çok bantlı yer gözlem kamerası ile görüntüleme testleri yapacak.

Plan-S Mühendislik ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Gümüşay, yeni uzay bakış açısıyla, özellikle kırsal alanda, karasal haberleşmenin yoğun olmadığı kesimlerde, nesnelerin interneti ve makinelerin haberleşmesini alçak dünya yörüngesi uydularıyla sağlamak üzere Temmuz 2021'den bu yana faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Temel faaliyet alanlarının uydu takımı oluşturmak olduğunu vurgulayan Gümüşay, aynı zamanda yer gözlem konusunda da faaliyetler yürüttüklerini ve bu kapsamdaki geliştirme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kurulduktan hemen sonra AR-GE faaliyetlerini başladıklarını ve ilk uydularını 8 ay gibi bir kısa sürede tamamlayarak 25 Mayıs 2022'de yörüngesine gönderdiklerini dile getiren Gümüşay, 3 Ocak 2023'te IoT için test uydusu olan Connecta T1.2'yi yörüngesine gönderdiklerini anımsattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yerli Takım Uydular Göreve Hazırlanıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tesla'dan destek alan mühendis adayları, İtalya'da piste çıkmaya hazırlanıyor
Tesla'dan destek alan mühendis adayları, İtalya'da piste çıkmaya hazırlanıyor
Çin’in büyük veri pazarı, 2026’da dünya toplamının yüzde 8’ini oluşturacak
Çin’in büyük veri pazarı, 2026’da dünya toplamının yüzde 8’ini oluşturacak
TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı 6. Dönem Sunumları Tamamlandı
TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı 6. Dönem Sunumları Tamamlandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans