Z Kuşağının Sürdürülebilirlik Gündeminde İklim Krizi Ve Dijital Fırsat Eşitliği Var

İSTANBUL- 15 pazarda gerçekleştirilen araştırma, Z kuşağı yetişkinlerinin (18-26 yaş) sosyal ve ekonomik iyileştirme stratejilerine ilişkin görüşlerini içeriyor. Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi (yüzde 64) teknolojinin iklim kriziyle mücadelede önemli bir rol oynayacağına inanıyor.

Kısa vadeli ekonomik kısıtlamalar karşısında dayanmaya hazır olan Z kuşağı, hükûmetlerin öncelik vermesi gereken ilk üç yatırım alanı olarak sürdürülebilir enerjiyi (yüzde 42), döngüsel ekonomiyi (yüzde 39) ve daha sürdürülebilir toplu taşımayı (yüzde 29) sıralıyor. Katılımcıların dörtte biri (yüzde 25) ise sürdürülebilirlik için eğitime daha fazla destek istiyor.

Araştırma, Z kuşağının daha sürdürülebilir bir gelecek için net ve dijital bir plan ortaya koyabilmeleri hâlinde politika yapıcılara ekonomik büyüme sağlamaları için zaman tanıyacağını da ortaya koyuyor. Buna göre Z kuşağının neredeyse yarısı (yüzde 47), politika yapıcıların daha sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden daha uzun vadeli bir strateji oluşturmaları için kısa vadeli ekonomik kısıtlamaları kabul etmeye hazır.

HABER: ERCAN AYDIN