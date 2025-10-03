BINGÖL (AA) - Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki 1940 rakımlı Karlıova'da at yetiştiriciliği önemli bir kültürel değer olarak yaşatılıyor.

İlçenin en önemli spor aktivitesi at yarışlarıyla, ata sporunun geleceğe taşınması hedefleniyor.

Bu kapsamda her yıl at yarışlarının düzenlendiği ilçe, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelenlere ev sahipliği yapıyor.

İlçede yaşayan gençler, her yıl düzenlenen yarışlara katılan atlarının kondisyonunu artırmak için antrenman yaptırıyor.

Gerekli bakım ve hazırlıkların ardından atlar arazide dört nala ilerliyor.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışlar, izleyenlere de keyifli ve heyecanlı anlar sunuyor.

2 yıldır birinciliği kaptırmadı

Sakaören köyünde yaşayan ve yarışlarda 2 yıldır şampiyon olan 21 yaşındaki Serhat Kala, AA muhabirine, yılın bu dönemi her gün atlara antrenman yaptırdıklarını söyledi.

Kala, 'Bu gelenek dedemizden, babamızdan kalmış bir miras. Bu sene rakiplerimiz çok zorlu. İnşallah bu yıl da birincilik nasip olur.' dedi.

'Bu geleneği devam ettiriyoruz'

Mehmet Altun (27) da 12 yaşından beri ata bindiğini belirtti.

Nesillerdir süregelen bu geleneğin önemine değinen Altun, şunları kaydetti:

'Çok güzel bir tutku. Bu geleneği devam ettiriyoruz. Atlarımızı besleyip antrenmanlarını yaptırıyoruz. Karlıova'nın gururu olarak biz de katılıyoruz. Atlarımızla idman önce yavaş yürüyüşle başlıyor, sonra dört nala koşuyoruz. Biraz stresli oluyorlar. Yarış gününe kadar atlar tam kıvama geliyor.'





Muhabir: Rıdvan Korkulutaş,Bülent Temiz