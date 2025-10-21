BINGÖL (AA) - Kuzey Anadolu Fay Hattı ile yine aynı noktada kesişen Doğu Anadolu Fay Hattı'nda yer alan Bingöl'de Sağlık Bakanlığının onayı ile deprem tedbirleri kapsamında geçen yıl eski Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin bulunduğu alana kurulan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Lojistik ve Operasyon Merkezi'nin kapasitesi aradan geçen süreçte 49 bin metrekareden 105 bin metrekareye yükseltildi.

Mevcutta sahra hastaneleri, aşevi üniteleri, helikopter pisti, arama-kurtarma ekipmanları ve misafirhanelerin bulunduğu merkeze, mobil haberleşme aracı, sağlık tırı, UMKE personel taşıyıcı araç, acil müdahale aracı ve yeni ekipmanlar eklendi.

Merkezde sadece afet sonrası sağlık hizmeti değil, aynı zamanda arama-kurtarma, acil servis kurulumu, sahra hastanesi işletimi gibi alanlarda da eğitim veriliyor.

Alanda yer alan eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin bir bölümü ise enkaza dönüştürülerek, arama kurtarma eğitimlerinde değerlendiriliyor.

Olası bir afette haberleşmenin kesilmesi durumunda, mobil haberleşme aracı uydu bağlantısı üzerinden iletişimin sürekliliğini sağlayacak.

Merkezde yataklı tedavi de sunulacak

Temel ayakta tedavi hizmeti bulunan merkeze yataklı tedavi hizmetleri de kazandırıldı.

Türkiye'deki UMKE personelinin eğitim üssü olma yolunda önemli bir konuma gelen merkez, gerekli donanımlara sahip olması nedeniyle olası afetlere hazırlıkta yakın dönemde yurt dışından gelecek sağlık personelini de ağırlayacak.

'Bingöl'ün uluslararası arenaya açılan penceresi'

İl Sağlık Müdürü Dr. Samet Tatlı, AA muhabirine, merkezin artık sadece Bingöl'e değil, çevre illere, ülkeye ve uluslararası alana da hizmet verecek kapasiteye ulaştığını söyledi.

Tatlı, merkezin kurulduğu alanda daha önce bir hangarın bulunduğunu ifade ederek, 'Artık bu alan uluslararası düzeyde eğitim ve tatbikat alanına dönüşmüş durumda. Artık UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi Bingöl'ün uluslararası arenaya açılan penceresi diyebiliriz.' dedi.

Merkezin tam donanımlı bir yapıya kavuşturulduğunu dile getiren Tatlı, merkezde sahra hastaneleri, mobil poliklinik tırları, aşevi, helikopter pisti, mobil haberleşme araçları, arama kurtarma cihazları ve misafirhanelerin bulunduğunu belirtti. Tatlı, şunlar kaydetti:

'Merkezimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'Emergency Medical Team' sertifikasyon sürecine dahil edildi. Bundan sonra DSÖ'nün acil sağlık hizmetlerinin tatbikat ve eğitim alanı olarak burası kullanılacak. Kısa bir sürede tüm dünyaya bu eğitimi verecek duruma geleceğiz. Edirne'den Kars'a UMKE personeli burada tatbikat yapıyor, sahra hastanelerinin kurulumu ve afet müdahale eğitimlerini burada alıyor. Önümüzdeki süreçte Azerbaycan ve Avrupa ülkelerinden ekipleri de ilimizde ağırlayacağız. Yakın zamanda mobil poliklinik tırı ve mobil haberleşme aracını da merkezimizin envanterine kazandırmış olduk. Afet bölgesinde poliklinik tırımızı kısa sürede kurup, sağlık hizmetini başlatabileceğiz. Ayrıca afet zamanlarında iletişim sıkıntısı yaşanmaması için mobil haberleşme aracımız da hazır durumda.'

Sahra hastanelerinin her birinin 200 yatak kapasitesine kadar çıkarılabildiğini ifade eden Tatlı, ameliyathane, yoğun bakım ve acil servis hizmetlerinin tümünün sahra hastanelerinde verilebileceğini belirtti.

Tatlı, 'Burası acil sağlık hizmetleri alanında görev yapacak personelin gereken tüm donanımları kazandığı bir merkez. UMKE gönüllülük esasına dayalı bir sistem. Burada eğitim alan personel afet bölgesinde her koşulda hizmet verebilecek donanıma sahip hale geliyor.' diye konuştu.

Muhabir: Rıdvan Korkulutaş