Londra

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, bugün ülkedeki önemli enerji altyapı merkezlerinden biri olan İskoçya'daki Aberdeenshire'a yapacağı ziyaret sırasında, bölgenin enerji güvenliği ve bağımsızlığında oynadığı rolün altını çizecek.

Kuzey Denizi'nde 200 bin kişiyi istihdam eden petrol ve gaz endüstrisini destekleyen İngiliz hükümeti, Kuzey Denizi Dönüşüm Otoritesi (NSTA) ile ortak taahhütte bulunarak, bölgede 100'ün üzerinde yeni petrol ve gaz lisansı verecek.

Kuzey Denizi'ndeki 33. tur lisanslama süreci kapsamında, yeni lisanslar ilk olarak sonbaharda verilecek.

Birleşik Krallık'ın 2050'de net sıfır emisyona ulaştığında enerji talebinin yaklaşık yüzde 25'inin hala petrol ve gazdan sağlanacağı öngörülürken, yeni lisanslarla ülkedeki petrol ve gaz üretimindeki hızlı düşüşün yavaşlatılması hedefleniyor.

Açıklamaya göre, İskoçya'nın kuzey doğu ve Humber bölgesi ise iki yeni karbon yakalama ve depolama projesinin yapılacağı lokasyonlar olarak seçildi. Söz konusu projeler, Birleşik Krallık'ın daha önce taahhüt ettiği 20 milyar sterlinlik karbon yakalama ve depolama yatırımı kapsamındaki üçüncü ve dördüncü projeler olacak.

Toplam dört karbon yakalama ve depolama projesinin yaklaşık 50 bin yeni istihdam oluşturabileceği tahmin ediliyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Sunak, "Putin'in enerjiyi nasıl manipüle ettiğine ve silah haline getirdiğine, arzı kesintiye uğrattığına ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde büyümeyi durdurduğuna hepimiz tanık olduk. İngiliz hanelerine ve işyerlerine daha uygun fiyatlı, temiz enerji sağlamak için enerji güvenliğimizi güçlendirmemiz ve bu bağımsızlıktan yararlanmamız şimdi her zamankinden daha fazla hayati önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Birleşik Krallık 2050'de net sıfır emisyona ulaştığında bile enerji ihtiyacının yüzde 25'inin petrol ve gazdan sağlanacağını kaydeden Sunak, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun kendi ülkemizdekindense, düşman devletlerden gelmesini tercih edenler var. Denizaşırı ülkelerden daha fazla karbon yoğun gaz ithalatına bağlı olmak yerine, Birleşik Krallık'ı kendi enerjisiyle güçlendirmeyi ve karbon yakalama ve depolama gibi önemli endüstrilere yatırım yaparak ekonomiyi büyütmeyi seçiyoruz."

Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyondan Sorumlu Bakan Grant Shapps ise Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşla enerji güvenliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirterek, Kuzey Denizi'nin, enerji güvenliğini sağlamadaki planın merkezinde yer aldığını aktardı.

AA