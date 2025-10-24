WASHINGTON DC (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği basın brifinginde Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

Haq, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'deki insani yardımların dağıtılması sürecinde artık herhangi bir rolünün olmayacağını ve ajansın Hamas ile bağlantılı olduğunu savunan Rubio'nun sözlerine cevap verdi.

BM Sözcü Yardımcısı, 'UNRWA'nın Hamas ile bağlantısı olmadığı konusunda daha önce yaptığımız açıklamaları duymuşsunuzdur. UNRWA, Gazze'deki insani yardım operasyonlarımızın bel kemiğidir.' dedi.

Çok az sayıda UNRWA personelinin Hamas ile bağlantılı olduğunun doğrulandığını ve bu kişilerin derhal işlerine son verildiğini anımsatan Haq, 'BM'nin sahadaki çalışmalarına gelince, UNRWA'nın ve BM sisteminin geri kalanını şu anda Gazze halkına yardım etmek için sahada çalışıyor.' değerlendirmesini yaptı.

UNRWA'nın bölgede BM'nin insani yardım dağıtımlarında 'bel kemiği' olduğunu bir kez daha vurgulayan Haq, Gazze'deki yardımların sağlıklı bir şekilde dağıtılabilmesi için ajansa ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.

İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rubio, burada yaptığı açıklamada, ABD olarak BM ile sahada çalışmaktan memnun olduklarını, ancak UNRWA ile çalışmalarının kesinlikle mümkün olmadığını söylemişti.

Rubio, UNRWA'nın Hamas ile bağlantılı olduğunu savunmuş ve Gazze'nin geleceğinde artık Hamas'ı görmek istemediklerini ifade etmişti.

Muhabir: Hakan Çopur