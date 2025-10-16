CENEVRE (AA) - BM raportörleri, konuya ilişkin yaptıkları yazılı açıklamada, 'Almanya'nın Filistin dayanışma aktivizmine yönelik ısrarlı polis şiddeti ve bariz baskısından endişe duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Filistin gösterileri ve orantısız polis şiddeti: Alman polisini kim yönlendiriyor?

Alman polisinin milletvekili yumrukladığı ortaya çıktı

Almanya'nın 8 Ekim'den bu yana soykırım destekçiliği polis şiddetiyle de kendini gösterdi

Almanya'ya, Filistin ile meşru dayanışma aktivizmini suç olarak tanımlamayı, cezalandırmayı ve bastırmayı durdurması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Almanya'ya insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ayrımcılık yapmadan herkesin barışçıl toplanma hakkına saygı gösterme çağrısı da yer alırken, barışçıl toplanma hakkı kapsamında şiddet içermeyen protestoların korunması ve cezalandırılmaması gerektiği vurgulandı.

Ekim 2023'ten bu yana Almanya'nın, Filistin'i destekleyen protestolara yönelik kısıtlamaları artırdığına vurgu yapılan açıklamada, eylemlerin genel olarak barışçıl olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, 'Filistin destekçisi eylemlerde, İsrail'e silah ihracatının durdurulması, soykırımın ve İsrail'in yasa dışı işgalinin sona erdirilmesi, Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanması, Filistin Devleti'nin tanınması ve vahşet suçları işleyenlerin hesap verebilirliği gibi meşru talepleri ifade ediliyor.' ifadesi kullanıldı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, 'İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları' diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konsey'in belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Muhabir: Muhammet İkbal Arslan