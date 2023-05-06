NEW YORK AA- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıkların görüşmelerinin ardından tahıl girişiminin süresinin 18 Mayıs'a kadar uzatıldığını hatırlatarak, "Bu süre bitmeden önce görüşmelerimizi olabildiğince hızlandırmak suretiyle bunun tekrar herhangi bir aksaklığa meydan vermeksizin istikrarlı bir şekilde devamı için gayretlerimizi sürdürüyoruz." diye konuşmuştu.

Akar, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Yarın yapmayı planladığımız (bakan yardımcılarının toplantısı yerine) teknik düzeyde bir toplantı yapılacak. Bakan yardımcılarının toplantısı öncesinde BM, Türkiye, Rusya, Ukrayna'dan teknik personelin katılacağı bir toplantının yapılmasının zarureti ortaya çıktı. Yarın bu toplantı yapılacak. Bu toplantının ardından da önümüzdeki hafta bakan yardımcılarının toplantısı söz konusu olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Özellikle Afrika'daki istikrara çok önemli katkısının olmasından dolayı tahıl girişiminin hızlı, güvenli ve planlı şekilde devam etmesi için gayretlerini sürdürdüklerini belirten Akar, "Hem teknik toplantıyı hem bakan yardımcılarının toplantısını İstanbul'da planladık." bilgisini paylaşmıştı.