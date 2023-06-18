İSTANBUL- Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Berat Zeki Haznedaroğlu ve ekibi, beş farklı mikroalg türünün insanlı uzay misyonlarında yaşam destek ünitesi olarak kullanım potansiyellerinin değerlendirdikleri Uzay Görevleri için MikroAlgal Yaşam Destek Üniteleri (UzMan) projesinin son durumu hakkında, Türkiye’nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’i bilgilendirdi.

Türkiye’nin Milli Uzay Programı çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi yürütücülüğünde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) ortaklığında hayata geçen “Uzay Görevleri için MikroAlgal Yaşam Destek Üniteleri” (UzMAn) projesi, Türkiye’nin Millî Uzay Programı çerçevesinde uzaya gidecek 13 çalışma arasında yer almıştı.

“İŞİ MUTFAĞINDA GÖRDÜLER”

Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi’nde (İMBİYOTAB) yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Haznedaroğlu, “Uzaya taşınacak projemizle ilgili astronotlarımızı tesisimizde yaptığımız çalışmalar hakkında detaylı sunumlarla bilgilendirdik ve deneyin uygulamalı eğitiminin ilk adımını tamamladık. Türkiye’nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever mikroalg çalışmalarımızı işin mutfağında inceleme fırsatı bulurken, Ar-Ge süreçlerini uzman arkadaşlarımızın desteğiyle laboratuvarlarımızda yerinde gördü. Devam edecek bu sürecin projemizi uzaya taşıyarak Uluslararası Uzay İstasyonu’nda test edecek astronotlarımızın alglerin uzay misyonlarında kullanım alanları ile ilgili bilgi almalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

MARS’A İNSANLI YOLCULUK İÇİN ÇOK DEĞERLİ

UzMan projesiyle, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUI) mikroalg türlerinin yerçekimsiz ortamda yüksek oranda karbondioksit özümseme ve oksijene çevirme kabiliyetleri ile fotosentetik performansları ölçülecek.

Deneyin son kısmında 14 gün boyunca UUİ’da mikrogravite koşullarına maruz kalan mikroalglerde oluşan metabolik değişiklikler yeni nesil RNA dizileme teknikleri kullanılarak belirlenecek ve dünyada gerçekleştirilecek kontrol deney grubu ile karşılaştırılacak.

Türkiye ve dünya öncü niteliğe sahip, Ay ve Mars başta olmak üzere uzak gezegenlere insanlı uzay misyonları için mikroalglerin performansını şimdiden değerlendirilmesi için veri sağlayacak.

Beslenme açısından yüksek protein içerikli, vitamin ve Omega-3 yağ asit değerleri zengin canlılar olan mikroalgler mürettabat için gıda kaynağı olmalarının yanında, uzay istasyonlarında ortaya çıkan atık suyun arıtılması, diğer tohum ve bitki türleri için biyogübre olarak kullanılabilirken kabin içi hava iyileştirme sistemlerine de destek oluyor.

HABER: METE YILMAZ