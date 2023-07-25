Burdur

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2023 Haziran Ayı Alansal Yağış Raporu verilerine göre, Türkiye'de son 63 yılın en yağışlı ikinci haziran ayı yaşandı. Akdeniz bölgesi de normalinin iki katından fazla yağış aldı. Yağışta Burdur ve Isparta çevrelerinde normale göre yer yer yüzde 200'den fazla artış gözlendi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde dikilen Anadolu adaçayı da yağışlardan beslenerek devasa uzunluğa ulaştı. Aşırı büyümeden dolayı hasat dönemi yaklaşık bir ay erkene çekilen adaçayı, geçen yıllarda kadın işçiler tarafından orakla biçilirken bu yıl boyu 1 metreyi aşmasından dolayı silaj makineleriyle biçiliyor.

Kentte 1000 dekarın üzerindeki alanda üretim yapan Öztürk Sarıca da Yeşilova'daki Akçaköy'de 30 dekarlık alana sererek kuruttuğu adaçayını yurt dışına gönderiyor.

Kentin en büyük tıbbi aromatik bitki üreticisi Lisinia Doğa Kurucusu Sarıca, mayıs ve haziran yağışlarının ardından yapılan çapalarla adaçayının boylarının çok uzadığını söyledi.

"Kurutulmuş adaçayı ihracatı zannediyorum ki 250 tonu bulacak"

Adaçayının bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediklerini vurgulayan Sarıca, bölgedeki en büyük silaj makineleriyle adaçayını hasat etmeye çalıştıklarını aktardı.

Sarıca, adaçayının boyunun 3-4 kat daha fazla büyüdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Normalde her yıl 30-40 santimetre büyüyen adaçayının boyu bu yıl ortalama 1 metreyi aştı. Hatta 1 metre 60 ve 70 santimetreye kadar uzayan üretim alanlarımız var. Bu büyüme ayını zamanda verimin 4-5 katına çıkması anlamına geliyor. Bu yıl yurt dışına yapacağımız kurutulmuş adaçayı ihracatı zannediyorum ki 250 tonu bulacak. Geçen yılki toplam üretimimiz yaklaşık 70 ton civarındaydı. Bu yıl adaçayı hasadını biraz erkene aldık çünkü hala büyümeye devam ediyor. Bunları hasat etmezsek önümüzdeki haftalarda hasadı daha da zorlaşacak. Erken hasattan dolayı bu sefer sonbaharda ikinci hasadı yapma şansımız var."

İlaçsız üretiliyor

Adaçayını ilaçsız ürettiklerinden daha çok dış pazardan talep gördüğünü dile getiren Sarıca, "Özellikle Avrupa pazarı yabancı otsuz, ilaç kullanılmadan yapılan ekolojik üretimleri tercih ediyor. Bizim adaçayımız başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD'den ciddi talep ediliyor, bunların yanında Kanada da talep ediyor." ifadelerini kullandı.

"Adaçayını görünce şaşırdım"

Silaj makinesi operatörü Mehmet Gücün de daha önce bu kadar büyümüş adaçayı görmediğine anlatarak "Daha önceden bizim dağlarda, kırlarda yetişen adaçayımız maksimum 30 santimetre olurdu. Adaçayını görünce şaşırdım. Mısır silaj makinesiyle biçiyoruz, kamyonla taşıyoruz. Çok şaşırtıcı bir durum. İlk defa adaçayı hasat ediyorum." dedi.

Adaçayını kurutan kadınlardan Halime Çetinel de bu yıl adaçayının verimli olduğunu, boyuna kadar uzadığını anlatarak ev bütçesine destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

AA